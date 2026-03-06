HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Tottenham sụp đổ 10 phút bù giờ, thua sốc Crystal Palace sân nhà

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) - Dẫn bàn nhưng mất người từ cuối hiệp 1 khiến Tottenham suy sụp, thua ngược Crystal Palace 1-3 tại sân nhà, nối dài chuỗi trận tệ hại đáng báo động.

Khủng hoảng tiếp tục bủa vây Tottenham khi họ thất bại đáng tiếc trước Crystal Palace trên sân nhà London ở trận đấu muộn nhất vòng 29 Premier League. Kết quả này khiến đội bóng Bắc London kéo dài chuỗi trận không thắng lên 11 trận – thành tích tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League.

Tottenham sụp đổ 10 phút bù giờ, thua sốc Crystal Palace sân nhà - Ảnh 1.

Áp lực do Crystal Palace tạo ra ngay từ đầu trận

Áp lực đè nặng lên Tottenham ngay từ đầu trận. Chỉ chưa đầy một phút sau tiếng còi khai cuộc, thủ môn Guglielmo Vicario đã phải trổ tài cứu thua trước cú vôlê nguy hiểm của Adam Wharton. Đội chủ nhà sau đó còn thoát thua khi bàn thắng của Ismaila Sarr không được công nhận do lỗi việt vị ở pha bóng trước đó.

Tottenham sụp đổ 10 phút bù giờ, thua sốc Crystal Palace sân nhà - Ảnh 2.

Dominic Solanke (19) mở tỉ số đẹp mắt cho Tottenham

Dù vậy, Tottenham bất ngờ có được bàn mở tỉ số khá đẹp mắt. Phút 34, Archie Gray có pha đi bóng khéo léo bên cánh phải trước khi căng ngang chuẩn xác để Dominic Solanke băng vào dứt điểm cận thành, đưa đội chủ nhà dẫn 1-0.

Tottenham sụp đổ 10 phút bù giờ, thua sốc Crystal Palace sân nhà - Ảnh 3.

Micky van de Ven (37) nhận thẻ đỏ khiến Tottenham vỡ trận

Nhưng lợi thế ấy nhanh chóng qua đi, thảm họa tìm đến với chủ nhà Spurs theo cách khó lường. Phút 38, trung vệ Micky van de Ven phạm lỗi với Ismaila Sarr khi tiền đạo của Palace đang băng xuống đối mặt khung thành. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ người Hà Lan và cho đội khách hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Ismaila Sarr bình tĩnh đánh bại thủ thành Vicario để gỡ hòa 1-1.

Tottenham sụp đổ 10 phút bù giờ, thua sốc Crystal Palace sân nhà - Ảnh 4.

Ismaila Sarr quân bình tỉ số từ chấm 11m

Chơi thiếu người, Tottenham không thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Palace cuối hiệp 1. Phút 45+1, Adam Wharton tung đường chuyền tinh tế để Jørgen Strand Larsen thoát xuống dứt điểm qua hai chân Vicario, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Tottenham sụp đổ 10 phút bù giờ, thua sốc Crystal Palace sân nhà - Ảnh 5.

Jørgen Strand Larsen đưa Crystal Palace vượt lên

Chỉ sáu phút sau, cũng chính Wharton phất bóng chuẩn xác để Ismaila Sarr băng xuống khống chế rồi khéo léo chạm bóng qua thủ môn Tottenham, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 3-1 cho Palace.

Sang hiệp 2, Tottenham nỗ lực vùng lên dù phải thi đấu với 10 người. Dominic Solanke có cơ hội rút ngắn tỉ số nhưng cú dứt điểm của anh bị thủ môn Dean Henderson dùng chân cản phá. Tuy vậy, đội chủ nhà không thể tạo thêm đột biến và đành chấp nhận thất bại.

Tottenham sụp đổ 10 phút bù giờ, thua sốc Crystal Palace sân nhà - Ảnh 6.

Adam Wharton (20) kiến tạo cơ hội cho Larsen lẫn Ismaila Sarr ghi bàn

Thua trận thứ ba liên tiếp dưới thời tân HLV Igor Tudor, Tottenham thậm chí vẫn chưa có nổi chiến thắng nào tại Premier League từ đầu năm 2026. Khoảng cách giữa đội bóng Bắc London và nhóm xuống hạng chỉ còn 1 điểm và lần đầu tiên sau nhiều năm, viễn cảnh Tottenham phải xuống hạng – điều chưa xảy ra kể từ năm 1977 – bắt đầu được nhắc đến một cách nghiêm túc.

Trong khi đó, Crystal Palace tiếp tục duy trì phong độ ổn định để giữ vị trí an toàn ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Tottenham vòng 29 Ngoai hạng Anh Dominic Solanke Ismaila Sarr Tottenham 1-3 Crystal Palace Micky van de Ven
