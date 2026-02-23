HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Arsenal thắng nghiền ép Tottenham, Eze rực sáng ở derby Bắc London

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) – Cú đúp của Eberechi Eze cùng màn trình diễn bùng nổ của Viktor Gyokeres giúp Arsenal đè bẹp Tottenham trong trận "Super Sunday" vòng 27 Premier League.

Được chờ đợi nhất ở loạt trận vòng 27 Ngoại hạng Anh, trận derby Bắc London giữa Tottenham và Arsenal đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. 

Chủ nhà Tottenham thiếu vắng đến 9 nhân sự chủ chốt do thẻ phạt lẫn chấn thương, thế nên, cho dù HLV Igor Tudor đã rất cố gắng với lối chơi phòng ngự phản công và đội hình tốt nhất có thể, "Gà trống" vẫn không thể đối đầu sòng phẳng với đối thủ hùng mạnh, đặc biệt ở nửa sau trận đấu.

Được chơi trên sân nhà dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng mới Igor Tudor, Tottenham nhập cuộc với tinh thần quyết liệt. Tuy nhiên, Arsenal mới là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Những phút đầu, Viktor Gyokeres và Leandro Trossard liên tiếp thử vận may nhưng chưa thể thắng thủ môn Vicario.

Arsenal thắng nghiền ép Tottenham, Eze rực sáng derby Bắc London - Ảnh 1.

Eberechi Eze ghi bàn mở tỉ số trận đấu

Sức ép của đội khách cuối cùng cũng được cụ thể hóa sau hơn nửa giờ thi đấu. Phút 32, Bukayo Saka đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Eberechi Eze chạm bóng tinh tế mở tỉ số.

Niềm vui của Arsenal, tuy vậy, không kéo dài được bao lâu. Chỉ 24 giây sau khi Tottenham giao bóng lại, Randal Kolo Muani cướp bóng trong chân Declan Rice rồi dứt điểm lạnh lùng, gỡ hòa 1-1 cho Spurs.

Arsenal thắng nghiền ép Tottenham, Eze rực sáng derby Bắc London - Ảnh 2.

Kolo Muani cân bằng tỉ số cho Tottenham

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Chỉ khoảng 90 giây sau giờ nghỉ, Viktor Gyokeres dứt điểm quyết đoán giúp Arsenal tái lập thế dẫn bàn. Tottenham tưởng như đã có câu trả lời khi Kolo Muani đưa bóng vào lưới đối phương lần nữa, nhưng VAR xác định tiền đạo người Pháp đã phạm lỗi với Gabriel Magalhães trước đó.

Arsenal thắng nghiền ép Tottenham, Eze rực sáng derby Bắc London - Ảnh 3.

Gyokeres chớp cơ hội đưa Arsenal vượt lên sau giờ nghỉ

Trong thế trận đôi công, Arsenal tỏ ra sắc bén hơn và hiệu quả vượt trội. Phút 68, Eze hoàn tất cú đúp sau tình huống chớp thời cơ nhanh trong vòng cấm, qua đó nâng thành tích của anh lên 5 bàn trong hai trận derby Bắc London gần nhất.

Arsenal thắng nghiền ép Tottenham, Eze rực sáng derby Bắc London - Ảnh 4.

Eze hoàn tất cú đúp trong trận

Tottenham vùng lên ở cuối trận nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ môn David Raya, đặc biệt là pha cứu thua của "người nhện" Tây Ban Nha trước cú đánh gót nguy hiểm của Richarlison.

Arsenal thắng nghiền ép Tottenham, Eze rực sáng derby Bắc London - Ảnh 5.

David Raya cứu thua ngoạn mục cho Arsenal...

Phút bù giờ 90+4, Gyokeres có pha tì đè các hậu vệ chủ nhà trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Arsenal. 

Ba điểm trọn vẹn giúp "Pháo thủ" có chiến thắng thứ ba trong 8 vòng gần nhất và tạm nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên 5 điểm, dù đã đá nhiều hơn một trận.

Arsenal thắng nghiền ép Tottenham, Eze rực sáng derby Bắc London - Ảnh 6.

... trước khi Gyokeres ghi bàn thứ nhì, nhấn chìm chủ nhà Tottenham trận derby London

Về phía Tottenham, thất bại mới nhất khiến họ tiếp tục chật vật ở khu vực nguy cơ cao, chỉ còn hơn nhóm đội có khả năng xuống hạng khoảng 4 điểm — một hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng cho đội bóng Bắc London trong phần còn lại của mùa giải. 

Thất bại thứ ba liên tiếp trong hoàn cảnh đã phải thay HLV khiến Tottenham đối mặt với vô vàn áp lực.

HLV Arteta ra “tối hậu thư” với Arsenal trước thềm đấu Tottenham

HLV Arteta ra “tối hậu thư” với Arsenal trước thềm đấu Tottenham

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta cảnh báo các cầu thủ Arsenal phải chấp nhận áp lực đua vô địch, nếu ai không đủ bản lĩnh thì nên rời đội bóng.

Thủng lưới phút bù giờ, Arsenal đánh rơi chiến thắng tại Molineux

(NLĐO) – Chật vật thắng Wolverhampton ở lượt đi hồi tháng 12 nhờ bàn đá phản cuối trận của đối phương, lần tái ngộ "Bầy sói" cũng thực sự nhọc nhằn với Arsenal.

Arsenal thắng nhàn nhã Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup sau năm năm

(NLĐO) - Một hiệp một bùng nổ giúp Arsenal thắng dễ Wigan Athletic 4-0 trên sân Emirates, qua đó giành vé vào vòng 5 FA Cup lần đầu kể từ năm 2020.

    Thông báo