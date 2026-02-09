Ngày 9-2, Công ty CP Du lịch Quốc tế VinaGroup (VinaGroup Travel) cho biết vừa trở thành đối tác chiến lược của Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS) để triển khai chuyến bay du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng đầu tiên phục vụ du khách.

VNHS là đơn vị cung cấp dịch vụ bay, khai thác trực thăng và bảo đảm toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn hàng không theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Dự kiến những chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 11-3 tại sân bay Vũng Tàu - số 38 đường 30/4, phường Tam Thắng, TPHCM.

Dịch vụ bay trực thăng với chủ đề "Ngắm TPHCM từ trên cao" được xem là điểm nhấn với du khách ở TPHCM và các địa phương khác, cũng như cơ hội thu hút khách quốc tế đang tăng trưởng mạnh.

Hành trình bay ngắm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, sẽ có 4 lựa chọn đa dạng theo nhu cầu của du khách với thời gian bay từ 15 đến 60 phút. Cụ thể: Vung Tau Skyview Tour (15 phút) – ngắm trọn vẹn phố biển Vũng Tàu. Green Horizon Tour (30 phút) – kết nối Vũng Tàu và Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Green Coastline Tour (40 phút) – cung đường ven biển Long Hải – Hồ Tràm. Skyline Discovery Tour (60 phút) – hành trình từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TPHCM và khám phá không gian xanh Cần Giờ.

Tour trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao có giá thấp nhất từ 2,9 triệu đồng

Mỗi tuyến bay là một lát cắt không gian – lịch sử – thiên nhiên, chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn từ độ cao của bầu trời bằng chính tầm mắt của du khách, thay vì chỉ xem qua flycam.

"Với mức giá bay từ 2,9 triệu đồng/khách áp dụng trên hành trình bay ngắm cảnh 15 phút - Vung Tau Skyview Tour. Giá đã bao gồm: thuê trực thăng, nhiên liệu, phí cất hạ cánh – dẫn đường, phí dịch vụ hành khách, bảo hiểm trách nhiệm hàng không và thuế GTGT.

Đây là mức giá được đánh giá hợp lý và hấp dẫn giúp dịch vụ bay trực thăng không còn là "đặc quyền xa xỉ", mà trở thành trải nghiệm cao cấp trong tầm tay" – ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup nói.

Các chuyến bay được phục vụ theo khung giờ cố định là 9 giờ và 15 giờ vào các ngày thứ sáu, bảy và chủ nhật.

Hành trình bay được phục vụ bằng trực thăng EC-155B1, hoặc các trực thăng thay thế bao gồm: Super Puma L2; Leonardo Helicopter AW189, Airbus helicopter EC-225.

Bảng giá tour trực thăng

Sản phẩm du lịch ngắm TPHCM từ trên cao từng được giới thiệu hồi tháng 4-2022 với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần tạo điểm nhấn độc đáo, quảng bá hình ảnh thành phố từ trên cao.

Việc khởi động lại tour trực thăng được xem là bước khởi đầu cho chuỗi sản phẩm du lịch hàng không của TPHCM, khi năm 2026, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa.