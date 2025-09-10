HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Toyota "khai tử" Innova mẫu cũ ở Việt Nam

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Sau gần 20 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, Toyota đã hai tử mẫu MPV Innova – chiếc xe được từng mệnh danh là “quốc dân” của giới tài xế

Trên website chính thức của Toyota Việt Nam, cái tên Innova đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm, đánh dấu sự kết thúc cho một hành trình dài kể từ năm 2006.

Theo dữ liệu cập nhật từ các hệ thống phân phối, các phiên bản Innova V 2.0AT, G 2.0AT cũng được ghi chú là "Model has expired" (ngừng sản xuất). Điều này có nghĩa Toyota Việt Nam đã dừng lắp ráp và phân phối mẫu xe này ở Việt Nam. 

Nguyên do được nhiều đại lý ô tô nhận xét là do sức ép từ xu hướng mới, thị trường MPV trong những năm gần đây chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những cái tên như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 hay Kia Carens, Hyundai Stargazer. 

Các mẫu xe này sở hữu thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và mức giá cạnh tranh hơn, khiến Innova mất dần lợi thế.

Toyota "khai tử" Innova mẫu cũ ở Việt Nam- Ảnh 2.

Năm 2018, doanh số Innova đạt hơn 14.500 xe, chiếm tới 80% thị phần MPV tại Việt Nam

Innova là mẫu xe từng làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam, với thiết kế rộng rãi, bền bỉ và chi phí vận hành thấp, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hãng taxi, dịch vụ vận tải và cả các gia đình đông thành viên. 

Năm 2018, doanh số Innova đạt hơn 14.500 xe, chiếm tới 80% thị phần MPV. Thế nhưng, sự xuất hiện ồ ạt của Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Kia Carens hay Hyundai Stargazer – những mẫu xe cỡ nhỏ, hiện đại, nhiều tiện ích với giá mềm hơn – đã khiến Innova mất dần lợi thế.

7 tháng đầu năm 2025, Innova chỉ bán được 232 xe, thấp nhất phân khúc. Trong khi đó, Innova Cross – mẫu MPV thế hệ mới ra mắt từ cuối 2023 – đã bán tới 4.162 xe, vượt qua cả Toyota Veloz Cross và Avanza Premio nhưng vẫn còn thua xa Mitsubishi Xpander với gần 10.000 xe. 

Sức ép cạnh tranh cùng sự thay đổi thị hiếu người tiêu dùng đã khiến Innova cũ bị loại khỏi cuộc chơi.

