Người lao động News

Thời sự

Thực khách choáng ngợp trong đêm khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay 2025

Tin-ảnh-clip: Thanh Nga

(NLĐO) - Lễ hội hướng đến quảng bá tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam, khuyến khích cộng đồng lựa chọn lối sống xanh, thân thiện với môi trường

Lễ hội Ẩm thực chay 2025 – Green Food Festival với chủ đề "Ngon từ vị, lành từ tâm" do Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) phối hợp với UBND phường Bình Phú tổ chức đã khai mạc tối 1-11 tại Công viên Bình Phú, với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, đầu bếp, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cùng đông đảo người dân và du khách.

Thực khách choáng ngợp trong ngày khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay 2025 - Ảnh 1.

Lễ hội Ẩm thực chay 2025 chính thức khai mạc tối 1-11

Lễ hội Ẩm thực chay lần 2 năm 2025 diễn ra trong 5 ngày, mở ra nhiều không gian kết nối ẩm thực xanh với hàng trăm gian hàng chay, trưng bày, xúc tiến thương mại khiến nhiều thực khách choáng ngợp. 

Trong đó, không gian "Khu phố ẩm thực chay" với gần 200 gian hàng về thực phẩm - ẩm thực chay, organic, thực dưỡng, khu "Làng nghề ẩm thực chay"; đại tiệc buffet chay với hơn 100 món ăn chay tinh tế khắp 3 miền…

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng lễ hội vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, thưởng thức ẩm thực

Lễ hội kéo dài trong 5 ngày, dự kiến sẽ thu hút 150.000 lượt khách tham quan, trở thành "điểm hẹn lễ hội xanh", đưa TP HCM thành trung tâm lan tỏa văn hóa ẩm thực chay và lối sống xanh bền vững tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tấn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TP HCM - nhấn mạnh: "Lễ hội hướng đến quảng bá tinh hoa ẩm thực chay Việt Nam, khuyến khích cộng đồng lựa chọn lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Qua đó, chúng tôi mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp, đầu bếp, nghệ sĩ và người dân lan tỏa tinh thần "ăn sạch – sống xanh" để mỗi bữa ăn là một hành động vì sức khỏe, vì môi trường và vì tương lai Việt Nam bền vững".

Thực khách choáng ngợp trong ngày khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay 2025 - Ảnh 2.

Hàng trăm món ăn hấp dẫn phục vụ thực khách

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú, nhận định: "Đây không chỉ là dịp để người dân và du khách thưởng thức sự tinh tế ẩm thực chay Việt mà còn là cơ hội để cùng chung tay xây dựng một cộng đồng sống xanh, không rác thải, đầy yêu thương và sẻ chia. Chúng tôi mong rằng Lễ hội Ẩm thực chay không chỉ là hoạt động văn hóa – du lịch, mà còn góp phần xây dựng Bình Phú trở thành "Phường xanh – Đô thị xanh - Cộng đồng sống bền vững".

Thực khách choáng ngợp trong ngày khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay 2025 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú, phát biểu tại Ngày hội "Bình Phú xanh – Chung tay vì môi trường xanh"

Điểm nhấn của lễ hội là Ngày hội "Bình Phú xanh - Chung tay vì môi trường xanh" do UBND phường  phối hợp cùng Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công ty CP DNXH Green Journey tổ chức, với mục tiêu xây dựng một cộng đồng dân cư xanh – sạch – bền vững. 

Ngày hội còn có các hoạt động như chia sẻ mô hình tuần hoàn; trao tặng compost kit và cây xanh cho các cơ quan, đơn vị, đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

Thực khách choáng ngợp trong ngày khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay 2025 - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao tặng compost kit và cây xanh cho các cơ quan, đơn vị

Ban tổ chức cho biết lễ hội gồm chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Cuộc thi "Green Master Chef Vietnam 2025" quy tụ 150 đầu bếp chuyên nghiệp tham dự; cuộc thi pha chế thức uống xanh; hội thảo tái chế rác; hội thảo chay quốc tế; hội thảo về xu thế ẩm thực và du lịch xanh; không gian kết nối giao thương B2B… 

Trong đó, nổi bật là kỷ lục 200 món chay từ sen Việt Nam được xác lập vào ngày 3-11 bởi các nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu.

Thực khách choáng ngợp trong ngày khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay 2025 - Ảnh 5.

Ngày hội còn có các cuộc thi dành cho đầu bếp chuyên nghiệp và các sinh viên

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 phần quà (500.000 đồng/phần) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhằm chia sẻ yêu thương và lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với cộng đồng – xã hội.

Tin liên quan

Phường Bình Phú, TP HCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Phường Bình Phú, TP HCM: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết

(NLĐO)- 5 năm tới, phường Bình Phú tập trung xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng gắn với thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng chất lượng môi trường sống

Công bố 3 khu vực tại phường Bình Phú được miễn giấy phép xây dựng

(NLĐO) - Việc miễn giấy phép xây dựng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thực hiện xây dựng, sửa chữa các công trình nhà ở.

Chăm lo Tết cho người lao động thông qua Lễ hội Ẩm thực chay

Lễ hội Ẩm thực chay Xuân Ất Tỵ 2025 chủ đề "Xuân và Tuổi trẻ" từ 29-12 đến ngày 1-1-2025 tại công viên Gia Định do Hội LHTN TP HCM tổ chức.

