TP Cần Thơ "trải thảm" mời doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP Cần Thơ "trải thảm" mời doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư tại thành phố.

Ngày 4-12, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Đại học Cần Thơ và các đơn vị tổ chức diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản", với chủ đề "Khai thác tiềm năng hàng hóa vùng ĐBSCL".

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Nhật Bản luôn nằm trong nhóm các quốc gia có số lượng dự án và vốn đầu tư trực tiếp (FDI) lớn tại Cần Thơ, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, công nghiệp và thương mại.

TP Cần Thơ mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp và thủy sản - Ảnh 1.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại diễn đàn

"Hàng hóa của ĐBSCL có tiềm năng rất lớn để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, kết quả đầu tư, hợp tác với các đối tác Nhật Bản vẫn chưa như mong muốn. Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết trong việc thu hút vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến, và kinh nghiệm quản lý hiện đại từ Nhật Bản để nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa ĐBSCL" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, đất đai và nguồn nhân lực để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh tại Cần Thơ.

Ông Toshinao Tanaka, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Takesho, thông tin vào tháng 2 vừa qua, công ty hợp tác với AEON Việt Nam và Đại học Cần Thơ với mục tiêu đóng góp to lớn vào sự phát triển bền vững của ĐBSCL.

Sự hợp tác này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế các doanh nghiệp thực phẩm của ĐBSCL bao gồm: Tư vấn mua bán các sản phẩm có năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhật Bản; xây dựng mạng lưới logistics linh hoạt tại Cần Thơ; kết nối, thúc đẩy hợp tác liên kết 3 bên và hợp tác giữa các doanh nghiệp…

Theo ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng Đại diện Văn phòng JETRO tại TP HCM, qua các chuyến công tác khảo sát môi trường đầu tư tại các tỉnh phía Nam, ông nhận thấy rằng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản tại ĐBSCL là rất lớn.

TP Cần Thơ mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp và thủy sản - Ảnh 2.

Okabe Mitsutoshi, Trưởng Đại diện Văn phòng JETRO tại TP HCM, cho rằng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản tại ĐBSCL là rất lớn

Các tỉnh ĐBSCL rất quan tâm đến việc nâng cao sản xuất nông sản, đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, cũng như đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phía các doanh nghiệp Nhật có công nghệ tiên tiến, có thể hỗ trợ giúp doanh nghiệp Việt Nam giải quyết các vấn đề này, đồng thời doanh nghiệp Nhật Bản cũng có nhu cầu tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao từ khu vực này.

Tuy nhiên, hiện tại JETRO vẫn chưa nắm được đầy đủ thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản. Hiện số lượng doanh nghiệp Việt Nam chủ động liên hệ với JETRO vẫn còn hạn chế.

Tin liên quan

Việt Nam - Nhật Bản tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác đối tác số

Việt Nam - Nhật Bản tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác đối tác số

(NLĐO)- Nhấn mạnh khả năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản là không có giới hạn, Thủ tướng Kishida Fumio cho rằng hai nước kỳ vọng giải quyết các vấn đề kinh tế trên nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua chuyển đổi số.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư

Chiều 21-1, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) công bố khảo sát về doanh nghiệp Nhật Bản tại nước ngoài năm 2024, trong đó có Việt Nam.

đầu tư Cần Thơ Nhật Bản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo