TP Cần Thơ "trải thảm" mời doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư

Ngày 4-12, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Đại học Cần Thơ và các đơn vị tổ chức diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản", với chủ đề "Khai thác tiềm năng hàng hóa vùng ĐBSCL".

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Nhật Bản luôn nằm trong nhóm các quốc gia có số lượng dự án và vốn đầu tư trực tiếp (FDI) lớn tại Cần Thơ, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, công nghiệp và thương mại.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại diễn đàn

"Hàng hóa của ĐBSCL có tiềm năng rất lớn để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, kết quả đầu tư, hợp tác với các đối tác Nhật Bản vẫn chưa như mong muốn. Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết trong việc thu hút vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến, và kinh nghiệm quản lý hiện đại từ Nhật Bản để nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa ĐBSCL" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, đất đai và nguồn nhân lực để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh tại Cần Thơ.

Ông Toshinao Tanaka, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Takesho, thông tin vào tháng 2 vừa qua, công ty hợp tác với AEON Việt Nam và Đại học Cần Thơ với mục tiêu đóng góp to lớn vào sự phát triển bền vững của ĐBSCL.

Sự hợp tác này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế các doanh nghiệp thực phẩm của ĐBSCL bao gồm: Tư vấn mua bán các sản phẩm có năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhật Bản; xây dựng mạng lưới logistics linh hoạt tại Cần Thơ; kết nối, thúc đẩy hợp tác liên kết 3 bên và hợp tác giữa các doanh nghiệp…

Theo ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng Đại diện Văn phòng JETRO tại TP HCM, qua các chuyến công tác khảo sát môi trường đầu tư tại các tỉnh phía Nam, ông nhận thấy rằng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản tại ĐBSCL là rất lớn.

Okabe Mitsutoshi, Trưởng Đại diện Văn phòng JETRO tại TP HCM, cho rằng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản tại ĐBSCL là rất lớn

Các tỉnh ĐBSCL rất quan tâm đến việc nâng cao sản xuất nông sản, đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, cũng như đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phía các doanh nghiệp Nhật có công nghệ tiên tiến, có thể hỗ trợ giúp doanh nghiệp Việt Nam giải quyết các vấn đề này, đồng thời doanh nghiệp Nhật Bản cũng có nhu cầu tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao từ khu vực này.

Tuy nhiên, hiện tại JETRO vẫn chưa nắm được đầy đủ thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản. Hiện số lượng doanh nghiệp Việt Nam chủ động liên hệ với JETRO vẫn còn hạn chế.