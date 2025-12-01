HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Một lễ hội mong chờ nhất vào cuối năm ở Cần Thơ, có trình diễn drone và yoga

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Một lễ hội quy mô lớn ở TP Cần Thơ cho mùa du lịch cuối năm bằng màn diễu hành ghe thuyền rực rỡ cùng trình diễn drone kết hợp pháo hoa.

Ngày 1-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025.

Sự kiện do UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Olabay Việt Nam tổ chức, với chủ đề "Cần Thơ - Sắc màu sông nước".

Lễ hội diễn ra từ ngày 26-12-2025 đến hết ngày 1-1-2026 tại công viên bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), công viên sông Hậu (phường Cái Khế) và các khu vực lân cận.

Một lễ hội mong chờ nhất vào cuối năm ở Cần Thơ, có trình diễn drone và yoga - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin về lễ hội

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết lễ hội được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững và kết nối du lịch đường sông giữa TP Cần Thơ với TPHCM, các tỉnh ĐBSCL và các quốc gia dọc sông Mê Kông.

"Thông qua lễ hội, thành phố mong muốn xây dựng hình ảnh Cần Thơ như "trung tâm du lịch sông nước Mê Kông", thúc đẩy quảng bá quốc gia và quốc tế, kích cầu dịch vụ du lịch - ẩm thực - lưu trú, tạo sức lan tỏa cho kinh tế địa phương và đưa sự kiện thành hoạt động thường niên tầm vóc hơn" – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Một lễ hội mong chờ nhất vào cuối năm ở Cần Thơ, có trình diễn drone và yoga - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, thông tin chương trình khai mạc mở đầu bằng diễu hành "Sắc màu sông nước" diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 26-12 tại khu vực cầu đi bộ của công viên bến Ninh Kiều.

Một lễ hội mong chờ nhất vào cuối năm ở Cần Thơ, có trình diễn drone và yoga - Ảnh 3.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, giới thiệu các hoạt động tại lễ hội

Những đoàn ghe thuyền được trang trí rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau trên dòng Sông Hậu, hòa cùng âm điệu đờn ca tài tử, xen lẫn các tiết mục múa đường phố…

Tiếp nối phần diễu hành, vào lúc 20 giờ 00 phút cùng ngày, chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Bạch Tuyết, Dương Hồng Loan, Tuấn Khương, cùng các ca sĩ trẻ: Đức Phúc, Hồ Phi Nal, Trương Trần Anh Duy, Long Nón Lá, Lê Duy…

Một lễ hội mong chờ nhất vào cuối năm ở Cần Thơ, có trình diễn drone và yoga - Ảnh 4.

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ kỳ vọng thu hút nhiều du khách vào cuối năm

Khép lại đêm khai mạc, vào lúc 21 giờ 00 phút, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng drone show kết hợp pháo hoa nghệ thuật.

Trong khuôn khổ sự kiện trên còn nhiều hoạt động như: Chương trình kích cầu du lịch đường thủy; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP; quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương; trình diễn flyboard và giải vô địch đua vỏ composite TP Cần Thơ mở rộng; trình diễn yoga…

(NLĐO) - VTV Cần Thơ khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương ở ĐBSCL để sản xuất nhiều tin tức phản ánh khát vọng phát triển của vùng.

(NLĐO)- Bốn bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại TP Cần Thơ là hiện vật quý hiếm, phản ánh cuộc sống, tín ngưỡng và trình độ nghệ thuật của cư dân xưa kia.

(NLĐO)- Từ những ngã sông, Ngã Năm, Ngã Sáu, Ngã Bảy ở Cần Thơ hiện nay đã vươn mình thành những đô thị, giữ nguyên linh hồn sông nước đặc trưng miền Tây.

Cần Thơ lễ hội trình diễn drone
