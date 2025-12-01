Một lễ hội mong chờ nhất vào cuối năm ở Cần Thơ, có trình diễn drone và yoga

Ngày 1-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025.

Sự kiện do UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Olabay Việt Nam tổ chức, với chủ đề "Cần Thơ - Sắc màu sông nước".

Lễ hội diễn ra từ ngày 26-12-2025 đến hết ngày 1-1-2026 tại công viên bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), công viên sông Hậu (phường Cái Khế) và các khu vực lân cận.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông tin về lễ hội

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết lễ hội được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững và kết nối du lịch đường sông giữa TP Cần Thơ với TPHCM, các tỉnh ĐBSCL và các quốc gia dọc sông Mê Kông.

"Thông qua lễ hội, thành phố mong muốn xây dựng hình ảnh Cần Thơ như "trung tâm du lịch sông nước Mê Kông", thúc đẩy quảng bá quốc gia và quốc tế, kích cầu dịch vụ du lịch - ẩm thực - lưu trú, tạo sức lan tỏa cho kinh tế địa phương và đưa sự kiện thành hoạt động thường niên tầm vóc hơn" – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, thông tin chương trình khai mạc mở đầu bằng diễu hành "Sắc màu sông nước" diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 26-12 tại khu vực cầu đi bộ của công viên bến Ninh Kiều.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, giới thiệu các hoạt động tại lễ hội

Những đoàn ghe thuyền được trang trí rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau trên dòng Sông Hậu, hòa cùng âm điệu đờn ca tài tử, xen lẫn các tiết mục múa đường phố…

Tiếp nối phần diễu hành, vào lúc 20 giờ 00 phút cùng ngày, chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Bạch Tuyết, Dương Hồng Loan, Tuấn Khương, cùng các ca sĩ trẻ: Đức Phúc, Hồ Phi Nal, Trương Trần Anh Duy, Long Nón Lá, Lê Duy…

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ kỳ vọng thu hút nhiều du khách vào cuối năm

Khép lại đêm khai mạc, vào lúc 21 giờ 00 phút, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng drone show kết hợp pháo hoa nghệ thuật.

Trong khuôn khổ sự kiện trên còn nhiều hoạt động như: Chương trình kích cầu du lịch đường thủy; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP; quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương; trình diễn flyboard và giải vô địch đua vỏ composite TP Cần Thơ mở rộng; trình diễn yoga…