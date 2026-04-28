TP HCM: 25 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, có ca thở máy

Ngày 28-4, Sở Y tế TPHCM cho biết theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25-4 đến trưa 27-4, 4 bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm từ Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường Tân Thuận.

Thực đơn bữa ăn trong tuần tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm

Theo báo cáo, 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt…, trong đó có 23 học sinh và 2 người lớn.

Cụ thể: Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 ca; Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 9 ca; Bệnh viện Khánh Hội 1 ca và Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 ca người lớn (là bảo mẫu). Trong các ca này, 1 trẻ khi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, sốc, co gồng co giật, toan nặng.

Sau 1 ngày điều trị tích cực, trẻ này đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Hiện nay, các trường hợp có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Đa số các ca đang được điều trị nội trú (23 trường hợp).

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ trên, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được ban hành. Trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn.

Các cơ sở cần thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị. Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường.

Trước đó, ngày 7-4, tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TPHCM cũng xảy ra vụ nghi ngộ độc tập thể khiến 190 người phải đến bệnh viện khám, điều trị.

Sở Y tế TPHCM khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm thì không tự ý mua thuốc. Tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định;đến cơ sở y tế sớm khi có dấu hiệu nôn ói, tiêu chảy liên tục. Việc tuân thủ điều trị sẽ giúp bệnh nhanh chóng hồi phục.



