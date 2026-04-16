TPHCM: Tình trạng học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây hiện ra sao?

Ngày 16-4, Sở Y tế TP HCM cho biết liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Qưới Tây, các cơ sở y tế trên địa bàn TP tiếp nhận 190 ca đến khám và điều trị.

Theo Sở Y tế, tính đến sáng cùng ngày, theo báo cáo của 6 cơ sở y tế, trong tổng số ca khám và điều trị có 131 ca được điều trị ngoại trú và 59 ca phải nhập viện.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM tiếp nhận 53 ca, trong đó 39 ca nhập viện và hiện tất cả đã xuất viện. Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận 44 ca, có 16 ca nhập viện, đến nay đã có 13 ca xuất viện, còn 3 ca đang điều trị nội trú với tình trạng ổn định.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh có 74 ca, trong đó 2 ca điều trị nội trú đã xuất viện. Ngoài ra, mỗi đơn vị gồm Bệnh viện Đa khoa Tân Định và Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn ghi nhận 1 ca nhập viện, hiện đều đã xuất viện.

Trạm Y tế phường Bình Quới cũng tiếp nhận 17 trường hợp, tất cả đều được điều trị ngoại trú.

Đáng chú ý, kết quả phân tích cho thấy 22/23 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Trong đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 12 mẫu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 có 8 mẫu và Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh có 2 mẫu dương tính.

Theo các chuyên gia, Salmonella là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, thường liên quan đến thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh. Hiện ngành y tế TPHCM đang tiếp tục theo dõi, điều tra nguồn lây và triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan.



