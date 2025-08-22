HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

TP HCM: 50 năm đối ngoại, kết nối thế giới, vươn tầm tương lai

Tin-ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) – Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP HCM diễn ra tại Nhà hát Thành phố sáng 22-8.

Đến dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Bùi Thanh Sơn – Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Văn Được – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM và các tỉnh, thành.

Sở Ngoại vụ TP HCM không ngừng lớn mạnh 

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết qua 5 thập niên xây dựng và phát triển, Sở Ngoại vụ TP HCM đã chứng tỏ sự lớn mạnh không ngừng. Từ một bộ máy đơn giản với số lượng nhân sự khiêm tốn lúc mới thành lập, Sở Ngoại vụ đã từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức và xây dựng đội ngũ với hơn 100 cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của sở.

TP HCM: 50 năm đối ngoại, kết nối thế giới, vươn tầm tương lai- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Trong suốt 50 năm qua, Sở Ngoại vụ TP HCM đã vinh dự trực tiếp tham gia và đóng góp tích cực vào quá trình tái thiết, phát triển và hội nhập của thành phố mang tên Bác; đồng hành cùng các đơn vị của Bộ Ngoại giao triển khai thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đã gặt hái nhiều thành tựu vẻ vang, đóng góp quan trọng vào việc kiến tạo và gìn giữ môi trường hòa bình, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập và nâng cao vị thế của Việt Nam và TP HCM trên trường quốc tế.

TP HCM: 50 năm đối ngoại, kết nối thế giới, vươn tầm tương lai- Ảnh 2.

Sở Ngoại vụ TP HCM đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các mặt công tác, bao gồm công tác tham mưu chiến lược được tăng cường, nổi bật là việc ban hành "Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045", tạo nền tảng, định hướng dài hạn cho công tác đối ngoại của thành phố...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tin tưởng rằng tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm thành lập ngành ngoại giao và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP HCM, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ sẽ không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, giữ vững bản lĩnh cách mạng, nâng tầm trí tuệ, chủ động, sáng tạo, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo thành phố tin tưởng giao phó.

Những kết quả nổi bật

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố trong những năm vừa qua đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật. Sau 50 năm phát triển, thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị – hợp tác với 58 địa phương trên thế giới, là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế như CityNet, C40, LUCI, World Cities Summit... 

Đặc biệt, từ giai đoạn Đổi mới (1986) đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ở cấp địa phương: từ việc thử nghiệm các mô hình kinh tế đối ngoại đầu tiên, đến những bước đi vững chắc trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổ chức các diễn đàn quốc tế, phát triển mô hình "ngoại giao đa tầng".

TP HCM: 50 năm đối ngoại, kết nối thế giới, vươn tầm tương lai- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố trong những năm vừa qua đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật.

Những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội của TP HCM trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại, từ định hướng chiến lược đến các hoạt động triển khai cụ thể. 

Đối ngoại ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa TP HCM trở thành trung tâm giao lưu quốc tế, kết nối nguồn lực tri thức, công nghệ, đầu tư, văn hóa… Đặc biệt là vai trò nổi bật của Sở Ngoại vụ đã chủ trì tham mưu và trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng của Thành phố - đóng vai trò nòng cốt, chủ lực giúp thành phố gặt hái thành công trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế trong 50 năm qua.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ Sở Ngoại vụ 

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, cho biết trên mỗi bước chuyển mình của TP HCM, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ của công tác đối ngoại. 

Những thành tựu trong 50 năm qua là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ Sở Ngoại vụ - những người đã góp phần kết nối TP HCM với bạn bè năm châu, mở rộng không gian phát triển của thành phố ra thế giới.

TP HCM: 50 năm đối ngoại, kết nối thế giới, vươn tầm tương lai- Ảnh 4.

Ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, phát biểu

Theo ông, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Sở Ngoại vụ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành các nhiệm vụ mà Bộ Ngoại giao và thành phố tin tưởng giao phó.

TP HCM: 50 năm đối ngoại, kết nối thế giới, vươn tầm tương lai- Ảnh 5.

Sở Ngoại vụ TP HCM vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất vì những đóng góp xuất sắc giai đoạn 2010 - 2024.

Trước đó cùng ngày, UBND TP HCM phối hợp với Bộ Ngoại giao khai mạc triển lãm ảnh "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào".

Triển lãm diễn ra tại Công viên Lam Sơn và Nhà hát Thành phố, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28.8.1945-28.8.2025) và 50 năm ngày thành lập Sở Ngoại vụ TP HCM (1975-2025).

TP HCM: 50 năm đối ngoại, kết nối thế giới, vươn tầm tương lai- Ảnh 6.

Các lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hàn Quốc đầu tư hơn 2.300 dự án tại TP HCM

Hàn Quốc đầu tư hơn 2.300 dự án tại TP HCM

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Mỹ có hơn 680 dự án đầu tư tại TP HCM

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết con số này phản ánh triển vọng hợp tác giữa hai bên trong tương lai.

Tổng Lãnh sự Mỹ: TP HCM phát triển năng động

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Mỹ Susan Burns nhân dịp bà kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

