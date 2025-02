TP HCM: 69 ca tử vong nội viện dịp Tết Nguyên đán

Sở Y tế TP HCM cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngành y tế TP HCM đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh trong suốt thời gian nghỉ Tết.



Người bệnh ngồi chờ khám tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (TP HCM)

Cụ thể, 100% các trung tâm y tế, trạm y tế phường, xã, thị trấn trên địa bàn đã duy trì thường trực 24/24 giờ. Đồng thời 110/135 bệnh viện trên địa bàn TP cũng tổ chức lực lượng ứng trực liên tục để đảm bảo công tác tiếp nhận và cấp cứu người bệnh (trừ một số bệnh viện tư nhân chuyên khoa thẩm mỹ và mắt không hoạt động trong những ngày nghỉ Tết). Bên cạnh đó, các bệnh viện duy trì hoạt động cập nhật dữ liệu của ứng dụng tra cứu thuốc cấp cứu, sẵn sàng chia sẻ thuốc giữa các bệnh viện khi có nhu cầu, góp phần đảm bảo công tác cấp cứu thông suốt và không bị gián đoạn trong suốt kỳ nghỉ.

Theo báo cáo, tổng số lượt khám, chữa bệnh tại các bệnh viện trong dịp Tết năm 2025 giảm khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2024, với 61.454 lượt khám trong năm 2025, trong khi năm 2024 là 93.505 lượt. Số lượt nhập viện điều trị nội trú cũng giảm 15%, từ 15.231 lượt (năm 2024) xuống còn 13.071 lượt (năm 2025). Đặc biệt, số ca tử vong nội viện trong năm 2025 là 69 ca, giảm nhẹ so với 72 ca trong năm 2024.

Đáng chú ý, số lượt cấp cứu và khám chữa bệnh do tai nạn giao thông trong dịp Tết năm nay giảm 32%, với 1.782 lượt khám so với 2.617 lượt trong năm 2024. Số lượt khám và cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa và vật liệu nổ tự chế cũng giảm gần 50% so với cùng kỳ. Không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

Về tình hình dịch bệnh, trong dịp Tết Nguyên đán, các ca bệnh ghi nhận trên địa bàn TP không có dấu hiệu tăng bất thường so với những ngày trước kỳ nghỉ. Cụ thể, số ca mắc sởi và nghi mắc sởi là 227 ca, sốt xuất huyết là 159 ca, tay chân miệng là 103 ca, và COVID-19 ghi nhận 2 ca.

Tình hình y tế trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm trước. Ngoài việc duy trì hoạt động bình thường của tất cả các cơ sở khám chữa bệnh ngay sau kỳ nghỉ, ngành y tế TP HCM tiếp tục tăng cường giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh khi người dân trở lại TP sau kỳ nghỉ dài ngày, đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho cộng đồng.