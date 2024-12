TP HCM bàn giải pháp đột phá phát triển toàn diện

Kỳ họp HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả, xác định phương hướng và nhiệm vụ cho năm 2025, góp phần đưa TP HCM phát triển bền vững.

Ngày 9-12, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp cuối năm). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi dự kỳ họp.

Đúc kết bài học thực tiễn

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Trước tiên là tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025… Đồng thời, thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, biên chế, tổ chức bộ máy trong thời gian tới, như đề án phân cấp một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP HCM.

Theo Chủ tịch HĐND TP HCM, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND TP HCM; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng hành của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã duy trì được các động lực tăng trưởng, giữ vững đà phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực trọng yếu, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kết quả như kỳ vọng cần phải tập trung khắc phục. Trong năm 2024, thành phố đề ra 21 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội nhưng đến nay mới đạt 17 chỉ tiêu, 1 chỉ tiêu chưa công bố, 3 chỉ tiêu dự kiến không đạt.

Do đó, Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu thật kỹ, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND TP HCM, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP HCM, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2025, nhận rõ những kết quả đã đạt được, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, những thách thức, khó khăn và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn.

HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 20 vào ngày 9-12

Thu ngân sách hơn 500.000 tỉ đồng

Thay mặt UBND TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải đã báo cáo lên kỳ họp tình hình kinh tế - xã hội thành phố; kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2024: "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội".

UBND TP HCM đánh giá kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. GRDP năm 2024 của TP HCM ước đạt 7,17%, gần đạt kế hoạch đề ra 7,5% - 8,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng tăng 10,7%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46 tỉ USD - tăng 8,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 502.000 tỉ đồng, đạt hơn 104% dự toán năm, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Việc thực hiện Nghị quyết 98/2023 bước đầu tạo động lực giúp thành phố thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; từng bước khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước và chủ động triển khai một số chức năng, nhiệm vụ với quy trình, thủ tục rút gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Một số cơ chế, chính sách đặc thù đã đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đặc biệt các lĩnh vực quản lý đầu tư, tài chính, đô thị, khoa học - công nghệ và tổ chức bộ máy chính quyền.

Hoạt động chuyển đổi số thực hiện đồng bộ trên 4 trụ cột, trong đó chú trọng cụ thể hóa và đẩy mạnh cuộc cách mạng chuyển đổi số trên các lĩnh vực trọng tâm. TP HCM đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thông qua các hệ thống. Thành phố đã triển khai bản đồ thực thi thể chế TP HCM nhằm theo dõi đánh giá chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Các vấn đề kinh tế - xã hội thành phố năm 2024 được đại biểu HĐND TP HCM thảo luận sôi nổi tại các tổ. Trong đó, đại biểu quan tâm đến vấn đề chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn. Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Trần Mai Phương, cơ quan này đã yêu cầu các đơn vị rà soát và báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là những tài sản không còn nhu cầu sử dụng, tổng hợp báo cáo về UBND TP HCM.

Mục tiêu GRDP trên 10% trong năm 2025 Trong năm 2025, UBND TP HCM đưa ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2025, chuẩn bị sẵn sàng triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026 - 2030. Đáng chú ý, UBND TP HCM cũng đề xuất chủ đề năm 2025: "Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố". UBND TP HCM cũng đề ra 22 chỉ tiêu cần thực hiện trong năm 2025. Trong đó có chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%, tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; kinh tế số đóng góp khoảng 25% trong GRDP; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD.

Chỉ tiêu giải ngân đầu tư công đạt 80% dần ló dạng Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá những nội dung đưa ra bàn và quyết tại kỳ họp này rất quan trọng và có ý nghĩa. Bí thư Thành ủy TP HCM tin tưởng rằng đại biểu HĐND TP HCM tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để làm việc tập trung nhất, hiệu quả nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Chủ tịch HĐND TP HCM đã đề ra trong kỳ họp. "Năm 2024 sắp chia tay chúng ta, chỉ còn hơn 20 ngày nữa. Toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung làm việc với công sức, nỗ lực tối đa, tranh thủ từng ngày, từng giờ, không có ngày nghỉ" - Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ đạo. Đề cập vấn đề đầu tư công, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM mới đây (4-12), báo cáo cho thấy giải ngân chỉ đạt trên 24%. Tuy nhiên đến ngày 7-12 đã tăng lên 33%, gần 10% nữa. Đây là con số có ý nghĩa, tạo niềm tin cho thành phố. Nếu cứ khoảng 4 ngày tăng gần 10% và 20 ngày còn lại của năm đạt gấp 5 lần thì có thể đạt được chỉ tiêu 50% còn lại theo kế hoạch. Như thế, chỉ tiêu 80% sẽ đạt được. "Thời gian còn lại ít, khối lượng công việc nhiều nhưng tôi có niềm tin với tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí và hành động giữa hệ thống chính trị và quân, dân, cộng đồng doanh nghiệp, với sức, điều kiện thành phố sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.