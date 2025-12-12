HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Tiêu dùng

TP HCM ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ xúc tiến thương mại

Ph.Anh

Các hội nghị, hội thảo, sự kiện xúc tiến thương mại và hoạt động kết nối giao thương trong nước cũng được hỗ trợ toàn bộ kinh phí, bao gồm cả chi phí công tác

 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 20-12, nhằm tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển thị trường trong nước và quốc tế.

Theo nghị quyết này, với hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, TP HCM hỗ trợ 6 nhóm nội dung. Khi doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triển lãm, tuần hàng, phiên chợ hoặc tham gia chương trình khuyến mại tập trung, thành phố sẽ hỗ trợ 50% chi phí, tối đa 20 triệu đồng cho mỗi đơn vị. Thành phố còn chi trả 100% chi phí tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa TP HCM và các địa phương; lễ hội, tuần lễ, ngày hội giới thiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng.

Các hội nghị, hội thảo, sự kiện xúc tiến thương mại và hoạt động kết nối giao thương trong nước cũng được hỗ trợ toàn bộ kinh phí, bao gồm cả chi phí công tác. Riêng chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu vực xa trung tâm, TP HCM hỗ trợ 70% chi phí, tối đa 150 triệu đồng cho mỗi đợt bán hàng.

Khi doanh nghiệp tham gia gian hàng hoặc không gian triển lãm chung của TP HCM, thành phố hỗ trợ 100% chi phí theo giá trúng thầu hoặc giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ toàn bộ kinh phí tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát, giao dịch thương mại tại các địa phương.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại nhằm phát triển ngoại thương, TP HCM hỗ trợ 5 nhóm nội dung. Cụ thể, doanh nghiệp được hỗ trợ 100% chi phí, tối đa 300 triệu đồng/doanh nghiệp, khi tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài. Không gian triển lãm chung của TP HCM tại nước ngoài cũng được hỗ trợ 100% kinh phí theo giá đấu thầu hoặc báo giá của ban tổ chức.

Khi doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam dành cho sản phẩm xuất khẩu, TP HCM hỗ trợ toàn bộ chi phí, tối đa 30 triệu đồng/doanh nghiệp. Thành phố cũng chi trả 100% kinh phí tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến TP HCM giao dịch mua hàng hoặc đoàn doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài xúc tiến thương mại.

Đáng chú ý, TP HCM hỗ trợ tối đa 2 tỉ đồng cho mỗi hội nghị quốc tế về ngành hàng xuất khẩu tổ chức tại thành phố, nhằm thúc đẩy kết nối giao thương giữa nhà cung cấp trong nước và doanh nghiệp xuất khẩu.

Tin liên quan

Doanh nhân Đỗ Thị Mỹ Oanh giới thiệu Yến sào ONEST tại sự kiện Xúc tiến thương mại

Doanh nhân Đỗ Thị Mỹ Oanh giới thiệu Yến sào ONEST tại sự kiện Xúc tiến thương mại

Với chủ đề “Vững vàng vượt sóng”, Yến sào ONEST tham gia chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng do CLB Nữ doanh nghiệp quận Bình Tân tổ chức.

Liên kết xúc tiến thương mại

Đồng bằng sông Cửu Long cần liên kết tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, hiệu quả để đưa sản phẩm ra thị trường

Lãnh đạo Long An sang châu Âu xúc tiến thương mại, đầu tư

Chuyến công tác này kéo dài đến ngày 21-11, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc mở rộng quan hệ giữa tỉnh Long An với các đối tác tại châu Âu

