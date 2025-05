TP HCM: Bắt thanh niên tự nhận có thể "lo lót" cho người đi cai nghiện

Ngày 9-5, Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Ngọc Minh Khôi (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để xử lý về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Minh Khôi.

Theo điều tra, ngày 16-12-2024, ông Vũ Thành Chung (51 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) biết được con trai là Vũ Thành Tiến (25 tuổi) bị Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 kiểm tra phát hiện dương tính tetrahydrocannabinol (THC) và đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tiếp đó có người gọi điện cho ông Chung nói có thể lo cho con ông về nhà nên ông tin tưởng chuyển khoản 80 triệu đồng. Song Tiến vẫn bị đi cai nghiện bắt buộc 2 năm.

Biết bị lừa nên ngày 25-4, ông Chung đến Công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Phạm Ngũ Lão nhanh chóng xác định nghi can là Khôi đang ngụ ở TP Thủ Đức nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Khôi thừa nhận đã chiếm đoạt 80 triệu của ông Chung. Khôi khai do có mối quan hệ quen biết với bạn gái Tiến nên khi thấy Tiến bị bắt đưa đi cai nghiện thì bạn gái Tiến nói Khôi liên lạc với bố mẹ bạn trai để lo cho Tiến.

Tuy nhiên, Khôi lừa dối ông Chung để chiếm đoạt 80 triệu đồng. Đến nay đã sử dụng cho mục đích cá nhân, không có khả năng khắc phục hậu quả.

Khôi cho biết bản thân từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng được 3 tháng thì được Tòa án cho về địa phương. Cho rằng Tiến cũng sẽ đi ít ngày thì được về nên Khôi đã lợi dụng để lừa ông Chung.