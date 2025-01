TP HCM bố trí nhóm chống ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Mới đây, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM, đã thông tin về tình trạng kẹt xe dịp cuối năm.

Ông Lợi cho hay do thời điểm cuối năm nhu cầu đi lại và chở hàng hóa tăng cao, lượng xe lưu thông trên đường tăng cao. Bên cạnh đó, việc chấp hành luật giao thông của người dân nghiêm túc hơn sau Nghị định 168/2024, người dân không đi trên vỉa hè nên dòng phương tiện dưới lòng đường nhiều hơn.

Hiện TP HCM có khoảng 10 triệu xe cá nhân, trong khi hạ tầng giao thông không đáp ứng đủ. Chưa kể, thành phố có số lượng lớn xe từ các địa phương khác đến và ngang qua TP HCM.

Một số bạn đọc lo lắng, thắc mắc đến Báo Người Lao Động không biết tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP HCM), lực lượng chức năng điều tiết giao thông thế nào để tránh kẹt xe.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM, để giải đáp thắc mắc trên.

* Phóng viên: Cuối năm, nhu cầu đi lại tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là rất lớn. Thưa Thượng tá Nguyễn Văn Bình, PC08 đã có phương án gì để điều tiết giao thông, tránh kẹt xe ở khu vực này?

- Thượng tá Nguyễn Văn Bình: Hiện khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã chuẩn bị một nhóm phòng chống ùn tắc giao thông theo phương án của UBND TP HCM. Trong đó có Sở Giao thông Vận tải, Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan, kể cả lực lượng trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhóm này sẽ liên tục đưa các hình ảnh, sự cố giao thông để các lực lượng cùng phối hợp để giải quyết.

Đặc biệt trong khu vực sân bay có một "túi" để chứa phương tiện, khi các đoạn đường trong khu vực có dấu hiệu ùn tắc thì lực lượng chức năng sẽ dồn các phương tiện vào "túi" chứa đó. Tiếp đó sẽ điều tiết, giải quyết ùn tắc ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả. Sau khi giải quyết xong thì dần dần cho các phương tiện

* Để bảo đảm tình hình giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, PC08 đã triển khai kế hoạch như thế nào?

- PC08 đã bố trí Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất (thuộc PC08) và các đơn vị thuộc PC08 tại các chốt, đồng thời phối hợp với Công an quận Tân Bình, Công an quận Gò Vấp để giải quyết ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trên.

Xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Bình!