TP HCM: Camera "phạt nguội" xuyên Tết Nguyên đán

Từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, lực lượng CSGT Công an TP HCM sẽ huy động 100% phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý trên cả 3 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Đối với giao thông đường bộ, lực lượng CSGT tổ chức làm nhiệm vụ tại các vị trí trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm người dân vui xuân, đón Tết thuận lợi, bình an.

Hình ảnh Quốc lộ 1 nhìn từ trên cao. Ảnh: PC08

Đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết hiện nay trên các tuyến Quốc lộ và trên nhiều tuyến đường của TP HCM đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát để xử phạt các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Do đó, đối với hành vi vi phạm mà lực lượng CSGT không trực tiếp phát hiện và xử lý ngay được thì sẽ tiếp nhận qua hình ảnh để xử phạt.

Riêng trên tuyến Quốc lộ 1 qua TP HCM, Phòng CSGT đã tiếp nhận, vận hành hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông từ tháng 4-2022. Theo đó, hệ thống này được đầu tư trang bị camera hiện đại, có độ phân giải cao, khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao.

Vị trí lắp đặt hệ thống "mắt thần" tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn quản lý các đơn vị đội/trạm CSGT: Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, Phú Lâm, An Lạc, Tân Túc. Trung tâm giám sát được đặt tại trụ sở Phòng CSGT. Hệ thống "mắt thần" giúp nâng cao hiệu quả công tác, thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

Cũng trong đợt cao điểm này, lực lượng CSĐT khuyến cáo khi lưu thông trên đường thủy, người dân cần tuân thủ sự hướng dẫn của thuyền viên, người lái phương tiện trong việc thực hiện quy định về mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân theo đúng quy cách.

Đối với các chủ bến đò, cần chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; bố trí thuyền viên có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với phương tiện điều khiển; chở đủ số người, phương tiện được phép chuyên chở trên phương tiện.