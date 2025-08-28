TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng

Ngày 28-8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, UBND TP HCM có tờ trình đề xuất hỗ trợ vay vốn tạo việc làm với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn TP HCM.

Mức vay tối đa 300 triệu đồng

Theo đó, UBND TP HCM đề xuất hỗ trợ mức vay tối đa 300 triệu đồng/người; mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh TP HCM xem xét căn cứ nhu cầu, khả năng trả nợ và nguồn vốn.

Hình thức vay tín chấp, được UBND cấp xã xác nhận với thời hạn vay tối đa 120 tháng; cụ thể theo thỏa thuận giữa ngân hàng và người vay.

Lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo (hiện nay là 6,6%/năm); nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Quy trình, thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND TP HCM.

Trên cơ sở Nghị định số 156 của Chính phủ quy định mức vay tối đa đối với cá nhân, hộ gia đình là 300 triệu đồng và kết quả khảo sát, UBND TP HCM dự kiến hỗ trợ vay vốn cho 575 người trong năm đầu tiên. Tổng kinh phí dự kiến 172,5 tỉ đồng.

Các năm tiếp theo, UBND TP HCM giao các đơn vị, địa phương tiếp tục khảo sát nhu cầu vay vốn, dự kiến kinh phí hàng năm để trình HĐND TP HCM bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công.

Vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa động viên

Theo UBND TP HCM, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đơn vị hành chính giúp bộ máy chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quá trình này cũng tạo ra thách thức, đặc biệt là vấn đề giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động phải thôi việc.

Quang cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND TP HCM chiều 28-8

Đây là nhóm đối tượng có nhiều năm làm việc trong khu vực công, cần thời gian và nguồn lực để chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng với thị trường lao động.

Thực tiễn cho thấy, ngoài các chính sách tinh giản biên chế và hỗ trợ thôi việc theo quy định hiện hành, nhiều trường hợp vẫn gặp khó khăn trong ổn định cuộc sống.

Do đó, UBND TP HCM nhận định việc ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm là cần thiết, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa động viên tinh thần, tạo điều kiện cho người lao động nhanh chóng tái hòa nhập thị trường việc làm.

Qua rà soát, tính đến cuối tháng 7-2025, 575/1.714 người tham gia khảo sát, có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm; 457 người mong muốn được tư vấn, kết nối việc làm. Trong số người có nhu cầu vay vốn, 486 người đang làm việc (gồm 198 cán bộ công chức, 126 viên chức, 162 lao động khác) và 89 người đã nghỉ việc.

Các nhu cầu vay vốn tập trung chủ yếu kinh doanh buôn bán nhỏ, mở cửa hàng dịch vụ, vận tải, dịch vụ cá nhân (ăn uống, may mặc, nail, gội đầu, massage…), chăn nuôi nhỏ lẻ và mô hình nông nghiệp hộ gia đình.