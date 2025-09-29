Chủ tịch HĐND TP HCM: Biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển

Ngày 29-9, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi.

Sau một buổi làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thông qua 41 nghị quyết

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND TP HCM và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, các đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất rất cao thông qua 41 Nghị quyết, bao gồm nhiều nội dung rất quan trọng, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và sự chỉ đạo của Thành ủy TP HCM vào thực tiễn thành phố.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhìn nhận 41 nghị quyết này là cơ sở để tháo gỡ khó khăn, xử lý bất cập để đưa hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp và các lĩnh vực phát triển đi vào ổn định.

Đồng bộ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

"Những nghị quyết thông qua tại kỳ họp không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết, tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của hàng triệu người dân thành phố, mà còn tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong tương lai" – ông Võ Văn Minh cho biết.

Tập trung xử lý các "điểm nghẽn"

Theo Chủ tịch HĐND TP HCM, thời gian còn lại của năm 2025 không nhiều nhưng có ý nghĩa then chốt và quyết định để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của năm và của cả nhiệm kỳ.

Để đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8,5% trở lên, tạo đà cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của năm 2026 và những năm tiếp, thành phố cần đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong quý IV-2025.

Trước yêu cầu đó, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cùng các sở, ngành, phường, xã, đặc khu tập trung cao độ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, có kết quả rõ ràng và cụ thể.

Quang cảnh kỳ họp

Đặc biệt là các nghị quyết cụ thể hóa các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị: đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo…

Bên cạnh đó, tập trung xử lý các "điểm nghẽn" về quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, chất lượng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo bộ máy chính quyền hai cấp trên địa bàn hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Một đầu việc khác mà Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị UBND TP HCM là khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có sản phẩm rõ ràng; biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển thành phố.

Đồng thời đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng lộ trình cụ thể, lựa chọn những dự án, sản phẩm tài chính đột phá, tạo sức hút ngay từ giai đoạn đầu.

Chủ tịch HĐND TP HCM cũng đề nghị UBND TP HCM phối hợp chặt chẽ với HĐND và Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đúng theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương.



