TP HCM: Cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 2-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP HCM tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; chống mua bán người; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển, đảo và cửa khẩu cảng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chỉ huy trưởng BĐBP TP HCM, chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Thanh Đức cho biết trong năm 2025, BĐBP TP HCM đã phát hiện, xử lý 325 vụ với 540 đối tượng vi phạm. Tang vật thu giữ gồm hơn 157 kg ma túy, 137.000 lít dầu, hàng trăm nghìn bao thuốc lá nhập lậu, 137 kg pháo nổ, hơn 6.700 m³ cát nhiễm mặn cùng nhiều vật chứng khác. Lực lượng đã xử phạt hành chính 264 vụ, thu nộp ngân sách hơn 4 tỉ đồng; đồng thời khởi tố 2 vụ, 3 đối tượng liên quan khai thác IUU.

Ban Chỉ huy BĐBP TP HCM cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm dịp Tết Bính Ngọ năm 2026

Thiếu tướng Trần Thanh Đức yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xác định rõ trách nhiệm, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Thành ủy - UBND TP HCM; tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị 13/CT-TTg (ngày 17-5-2025), Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 124/CT-BQP (ngày 5-11-2025) về mở đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình tội phạm ma túy, nhất là tại các khu vực trọng điểm và cửa khẩu cảng; tập trung điều tra, bóc gỡ các đường dây vận chuyển ma túy lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, liên vận, thăm thân hoặc du lịch. Đồng thời, tăng cường kiểm tra những điểm tập kết, cơ sở nghi vấn sản xuất, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chỉ huy trưởng BĐBP TP HCM, chủ trì hội nghị.

BĐBP TP HCM cũng được giao tham mưu chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao cảnh giác cho người dân, phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh - chủ quyền biên giới trong tình hình mới.