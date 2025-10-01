TP HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TP HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Ban Chỉ đạo 138 TP HCM đồng loạt phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn thành phố

Ngày 1-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP HCM (Ban Chỉ đạo 138) phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Dịp này, "mô hình an ninh, trật tự" được nhân rộng và mô hình "Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân" chính thức ra mắt.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 4 điểm cầu trên địa bàn TP HCM. Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP HCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138, dự và trực tiếp chỉ đạo tại điểm cầu Công an TP HCM cơ sở 2 (phường Bà Rịa).

TP HCM phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước Đại hội Đảng bộ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Trung tướng Mai Hoàng tặng hoa chúc mừng Tổ công tác 3 trong 1 của một số phường trên địa bàn TP HCM

Thời gian qua, tình hình tội phạm tại TP HCM đã được kéo giảm, song vẫn còn diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại là tội phạm công nghệ cao, ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi; nhiều vụ việc bạo lực, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người, bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhưng không được phát hiện, hòa giải kịp thời.

Để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM, Ban Chỉ đạo 138 đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

TP HCM phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước Đại hội Đảng bộ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Trong đó, lực lượng Công an TP HCM được yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, hành động; bám sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân hơn nữa; đồng thời triển khai hiệu quả 2 mô hình mới. Theo Trung tướng Mai Hoàng, mỗi cán bộ tham gia "Tổ công tác 3 trong 1" phải trở thành "cán bộ dân vận khéo", nắm vững quy trình, thành thạo ứng dụng "SOS an ninh, trật tự Công an TP HCM" để kịp thời hỗ trợ, giải quyết nhu cầu của người dân.

Trung tướng Mai Hoàng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cùng các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào, hưởng ứng hai mô hình trên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; thành lập "Tổ công tác 3 trong 1" với quy chế hoạt động rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng phần quà cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long cùng các xã Long Điền, Long Sơn (TP HCM).

Tin liên quan

Hình ảnh Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

Hình ảnh Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

(NLĐO)- Thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Hình ảnh Công an Bình Dương ra quân trấn áp tội phạm

(NLĐO) - Từ ngày 15-12, Công an Bình Dương đồng loạt triển khai ra quân cao điểm phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(NĐLO)-Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu huy động tối đa lực lượng, tổ chức đồng loạt, ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

hỗ trợ người dân đợt cao điểm bảo vệ an ninh tổ quốc ban chỉ đạo trấn áp tội phạm lễ phát động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo