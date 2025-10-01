TP HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 1-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP HCM (Ban Chỉ đạo 138) phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Dịp này, "mô hình an ninh, trật tự" được nhân rộng và mô hình "Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân" chính thức ra mắt.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 4 điểm cầu trên địa bàn TP HCM. Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP HCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138, dự và trực tiếp chỉ đạo tại điểm cầu Công an TP HCM cơ sở 2 (phường Bà Rịa).

Trung tướng Mai Hoàng tặng hoa chúc mừng Tổ công tác 3 trong 1 của một số phường trên địa bàn TP HCM

Thời gian qua, tình hình tội phạm tại TP HCM đã được kéo giảm, song vẫn còn diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại là tội phạm công nghệ cao, ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi; nhiều vụ việc bạo lực, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người, bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhưng không được phát hiện, hòa giải kịp thời.

Để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM, Ban Chỉ đạo 138 đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Trong đó, lực lượng Công an TP HCM được yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, hành động; bám sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân hơn nữa; đồng thời triển khai hiệu quả 2 mô hình mới. Theo Trung tướng Mai Hoàng, mỗi cán bộ tham gia "Tổ công tác 3 trong 1" phải trở thành "cán bộ dân vận khéo", nắm vững quy trình, thành thạo ứng dụng "SOS an ninh, trật tự Công an TP HCM" để kịp thời hỗ trợ, giải quyết nhu cầu của người dân.

Trung tướng Mai Hoàng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cùng các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào, hưởng ứng hai mô hình trên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; thành lập "Tổ công tác 3 trong 1" với quy chế hoạt động rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng phần quà cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long cùng các xã Long Điền, Long Sơn (TP HCM).