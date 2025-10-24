TP HCM chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi

Sáng 24-10, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phối hợp cùng Đảng uỷ, UBND xã Bàu Bàng đến thăm hỏi, viếng và chia buồn cùng gia đình nạn nhân không may bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn tối 22-10 vừa qua.

Tại lễ viếng, đoàn đã thắp hương, chia sẻ mất mát, động viên thân nhân vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và xã Bàu Bàng đến thắp hương chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình

Đại diện đoàn công tác đã trao số tiền hỗ trợ gần 175 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ TP HCM, 37,5 triệu đồng từ UBND xã Bàu Bàng, 61,5 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm,… nhằm giúp gia đình trang trải chi phí tang lễ và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước nỗi đau mất người thân của gia đình, đồng thời mong chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.

Đồng thời khẳng định các cấp Mặt trận TP HCM luôn đồng hành, chia sẻ cùng bà con, góp phần lan tỏa tình người trong hoạn nạn, khó khăn.

Được biết, bà N.N, sinh năm 1946, cùng con trai sống ven bìa suối thuộc tổ 7, ấp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng.

Do mưa lớn, nước đổ về nhiều, khiến bà và nhà bị cuốn trôi khi ở nhà một mình. Phải mất 14 giờ tìm kiếm, thi thể bà mới được phát hiện ở hạ nguồn suối, để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

