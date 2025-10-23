TP HCM: Cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi 4 km sau trận mưa lớn

Sau nhiều giờ tìm kiếm, chiều 23-10, lực lượng chức năng xã Bàu Bàng, TP HCM, cùng người dân đã tìm thấy thi thể cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn mất tích trong cơn mưa lớn.

Sau khi nước rút, thi thể bà N.N. (SN 1946) được tìm thấy cách nơi nạn nhân sinh sống khoảng 4 km.

Thi thể bà N. được tìm thấy cách nhà 4 km

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 22-10, Công an xã Bàu Bàng nhận được tin trình báo của anh H.Q.T. về việc mẹ của anh bị mất tích.

Theo nội dung trình báo, khi đi làm về, anh T. phát hiện căn nhà tạm của gia đình bị nước cuốn trôi và không thấy mẹ là bà N. Nghi ngờ bà bị nước cuốn mất tích, anh T. đã trình báo công an địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bàu Bàng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Sau đó, công an phát thông báo tìm kiếm nạn nhân.