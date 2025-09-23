TP HCM: Chủ động nhận diện, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) vừa phát đi thông cáo báo chí về Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, ngày 22-9-2025, Ban Chỉ đạo tổ chức Phiên họp thứ 11 dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Quyết liệt đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay; thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản phát sinh sau khi Hội đồng Định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng cấp huyện không còn.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, phát biểu tại phiên họp. (Ảnh do Ban Chỉ đạo cung cấp)

Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững ổn định chính trị; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân.

Công tác phòng, chống lãng phí được các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó: Tập trung rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; đảm bảo thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng; tổ chức bàn giao, tiếp nhận, khai thác tài sản đúng quy định, hiệu quả, tránh bỏ sót, gây thất thoát, lãng phí tài sản. Thành phố đã tháo gỡ 266/838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.

Chủ động nhận diện, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng

Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố cũng đã chủ động nhận diện, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả người đứng đầu. Công tác thi hành án dân sự đã có bước tiến quan trọng, giá trị thi hành xong tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP HCM, phát biểu tại phiên họp. (Ảnh do Ban Chỉ đạo cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố, Hội đồng Định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố và các cơ quan liên quan thường xuyên phối hợp, chủ động khắc phục những hạn chế, nhằm đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, góp phần tạo chuyển biến đáng kể trong quá trình xử lý vụ việc, vụ án.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo tiếp tục duy trì nền nếp, trong đó, tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, cả về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kịp thời kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo sau hợp nhất. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Chỉ đạo đã hoàn thành 2 đoàn kiểm tra, giám sát; đang thực hiện 2 đoàn kiểm tra. Thường trực Ban Chỉ đạo duy trì các cuộc họp định kỳ, cho ý kiến xử lý nhiều vấn đề quan trọng giữa 2 phiên họp Ban Chỉ đạo.

Khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc

Ban Chỉ đạo lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn bộ các công việc theo thẩm quyền của 2 cấp phải đảm bảo được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc. Khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc; không được lấy lý do nhiệm vụ mới, chưa rõ, chờ hướng dẫn để đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, của người dân, doanh nghiệp.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc còn lại theo chỉ đạo của Trung ương do các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý hoặc giao Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Phấn đấu không để kéo dài những vụ án, vụ việc cũ sang nhiệm kỳ mới, trong đó có các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp bỏ sót, bỏ quên, thất lạc hồ sơ sau sáp nhập, hợp nhất.

Kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án, 3 vụ việc

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản liên quan đến các vụ án, vụ việc, chú trọng đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý. Tăng cường phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan giám định, định giá tài sản theo Quy chế số 4249/HĐĐGTS-CATP-VKSNDTP ngày 28-6-2024 giữa Hội đồng Định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố với Công an thành phố, VKSND thành phố trong công tác định giá tài sản; thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong công tác giám định, định giá tài sản.

Khẩn trương rà soát toàn bộ các yêu cầu định giá đã gửi Hội đồng Định giá cấp huyện trước khi sáp nhập để tiếp tục giải quyết, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý vụ án, vụ việc. Tiếp tục rà soát, đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về giám định, định giá tài sản để phù hợp với thực tiễn.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định pháp luật.