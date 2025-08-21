HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TP HCM: Chương trình nhà trường phải lấy ý kiến phụ huynh

Đặng Trinh

(NLĐO)- Chương trình nhà trường chỉ được áp dụng sau khi hoàn thiện các khâu lựa chọn và nhận được sự đồng thuận của đa số cha mẹ học sinh

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, từ năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp quyết định các nội dung trong chương trình của nhà trường và phải thông qua Hội đồng trường các hoạt động, khối lớp triển khai, khung nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kế hoạch triển khai và các tổ chức, đơn vị phối hợp.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT quy định thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn và tổ chức triển khai chương trình của nhà trường, bảo đảm các điều kiện thực hiện như đội ngũ, cơ sở vật chất và kế hoạch tổ chức dạy học phù hợp.

Sở GD-ĐT TP HCM: Chương trình nhà trường phải khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh và minh chứng rõ ràng - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP HCM quy định thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn và tổ chức triển khai chương trình của nhà trường

Các nhà trường có trách nhiệm xây dựng nội dung trong chương trình của nhà trường để lựa chọn: Tham khảo và nghiên cứu các chương trình hiện có, đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu giáo dục. Kiểm tra và thẩm định chất lượng chương trình theo tiêu chí giảng dạy, tài liệu học tập và năng lực của các đối tác tổ chức thực hiện.

Xây dựng nội dung trong chương trình của nhà trường với tối thiểu hai lựa chọn để học sinh và cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn phù hợp với năng lực và nhu cầu của học sinh (Không bao gồm các chương trình dạy học thuộc các đề án "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam"; "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030" và Chương trình thực hiện theo nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TP HCM".

Sở GD-ĐT TP HCM: Chương trình nhà trường phải khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh và minh chứng rõ ràng - Ảnh 2.

Các cơ sở giáo dục tổ chức lấy ý kiến khảo sát, linh hoạt lựa chọn hình thức khảo sát phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường

Chương trình nhà trường phải xác định mục tiêu giáo dục bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh (THCS và THPT) và cha mẹ học sinh (cho tất cả các bậc học); phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, có sự thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và theo các quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý.

TP HCM: Chương trình nhà trường phải lấy ý kiến phụ huynh và minh chứng rõ ràng khi cần - Ảnh 3.TP HCM kiến nghị được giao quyền tổ chức chương trình nhà trường

(NLĐO)- Một số trường chưa cung cấp đầy đủ thông tin của các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa nên đã gây ra một số nhầm lẫn, ngộ nhận.

Các cơ sở giáo dục tổ chức lấy ý kiến khảo sát, linh hoạt lựa chọn hình thức khảo sát phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và cấp học như khảo sát bằng phiếu hoặc phần mềm khảo sát nhanh đối với cha mẹ học sinh để lựa chọn chương trình của nhà trường.

Trong mọi trường hợp, phải có lưu trữ minh chứng đầy đủ, rõ ràng về quá trình khảo sát và kết quả thu nhận ý kiến. Việc khảo sát và lấy ý kiến học sinh, cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch và chính xác. Chương trình chỉ được áp dụng sau khi hoàn thiện các khâu lựa chọn và nhận được sự đồng thuận của đa số cha mẹ học sinh.

lấy ý kiến sở giáo dục hội đồng trường học sinh phổ thông cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm
