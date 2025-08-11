TP HCM có số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập đa dạng, phức tạp

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến việc giải thể, thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn TP HCM.

Theo UBND TP, TP HCM đề nghị các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu thực hiện tốt công tác phối hợp trong quá trình thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở giáo dục, đảm bảo tiến độ thời gian, nội dung theo đề nghị của Sở GD-ĐT. Đối với nội dung văn bản trả lời cho Sở GD-ĐT, đề nghị nêu rõ quan điểm, đúng trọng tâm, không viết chung chung.

Đối với Sở GD-ĐT TP HCM, UBND TP HCM đề nghị sở này sau khi tổng hợp ý kiến các sở, ngành, địa phương và có báo cáo thẩm định trình UBND TP thì cần nêu chính kiến cụ thể “đủ điều kiện” hay “không đủ điều kiện” cho phép thành lập cơ sở giáo dục ngoài công lập. Nếu không đủ điều kiện cho phép thành lập thì cần sớm có văn bản trả lời, hướng dẫn đơn vị bổ sung theo quy định tại Nghị định số 125/2024 của Chính phủ.

Vào tháng 2-2025, Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) bất ngờ thông báo đóng cửa khiến phụ huynh rối bời

Theo nhận định của UBND TP HCM, hiện nay, TP HCM là có số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập hoạt động đa dạng, phức tạp; nhất là sau khi sáp nhập thì loại hình này sẽ tăng lên đáng kể. "Do đó, đề nghị Sở GD-ĐT TP chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, hạn chế thấp nhất các sự việc gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người học, người lao động và an ninh, trật tự trên địa bàn"- văn bản nêu rõ.

Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất giải thể Trường Quốc tế Mỹ (NLĐO)- Đến nay, Trường Quốc tế Mỹ không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động trường

Vào hôm nay (11-8), Sở GD-ĐT TP HCM đã trình UBND TP HCM xem xét, quyết định giải thể Trường Quốc tế Mỹ do đến thời điểm hiện tại trường này không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động trường.



Sau hợp nhất, TP HCM hiện là địa phương có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước với gần 2,6 triệu học sinh, khoảng 3.500 trường học và 110.000 giáo viên các cấp.