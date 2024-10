TP HCM: Công an bắt khẩn cấp người cha bạo hành con trai

Ngày 4-10, Công an quận 8 (TP HCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Toàn (SN 2000) khi đang lẩn trốn tại Long An. Liên quan đến vụ việc, công an cũng đang làm việc và lấy lời khai vợ hờ của Toàn.

Trước đó, trưa 28-9, bé N.T.K. (SN 2018) được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu do bỏng. Khi được đưa vào bệnh viện, cháu bé tỉnh nhưng bị sốt cao, ho nhiều, vết bỏng tụt da, da chết trắng, thâm hôi, phù nề nhẹ. Diện tích bỏng chân trái 7% chân, chân phải 5%, tổn thương phổi, men gan tăng cao.

Nguyễn Quốc Toàn

Cháu K. được chẩn đoán bỏng nước sôi độ 2 - 3, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi. Sau nhiều ngày được điều trị, bé K. đã giảm sốt, ăn uống được.

Mẹ cháu K. là chị N.T.V. (SN 1999) cho biết từng sống chung như vợ chồng với Toàn nhưng không đăng ký kết hôn. Khi chia tay Toàn, chị V. dẫn con về quê ở Phú Yên sinh sống. Sau đó, chị đưa con vào TP HCM giao cho Toàn chăm sóc.

Đến sáng 28-9, một người sống cùng khu trọ với Toàn gọi điện cho chị V. thông báo cháu K. bị phỏng nặng và bị nhốt trong nhà. Người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu và trình báo công an.