TP HCM: Công an truy nã Lê Thành Quang

Công an quận 7 (TP HCM) đã ra quyết định truy nã Lê Thành Quang (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tham ô tài sản.

Lê Thành Quang.

Theo điều tra, Công ty Cổ phần TM DV The Only Way đến cơ quan công an trình báo bị đối tượng Quang chiếm đoạt hơn 165 triệu đồng.

Quang được công ty này thuê làm quản lý nhà hàng tại quận 7 và chi nhánh nhà hàng ở tỉnh Bình Dương.

Lợi dụng được giao công việc quản lý, Quang cố tình chiếm đoạt tiền doanh thu của nhà hàng với số tiền hơn 165 triệu đồng. Biết công an vào cuộc điều tra, Quang bỏ trốn.

Đến nay, Công an quận 7 đề nghị Quang nhanh chóng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Người dân ai biết Quang đang ở đâu xin báo về Công an quận 7, hoặc gọi điều tra viên Nguyễn Quí Nhân (số điện thoại: 0902906169) để được giải quyết.