Sở GD-ĐT TP HCM ngày 31-10 đã công bố chi tiết điều kiện dự thi, các mốc thời gian kỳ thi học sinh giỏi cấp TP sắp tới.

Theo Sở GD-ĐT TP, kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp TP sẽ được tổ chức vào ngày 11-1-2026.

Đối với học sinh phổ thông, môn thi là các môn toán lớp 9, lớp 12, vật lí lớp 12, hoá học lớp 12, sinh học lớp 12.

Nội dung thi thuộc chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Hình thức thi là trắc nghiệm (điền khuyết) hoặc bài toán cần tóm tắt lời giải. Thời gian làm bài thi 60 phút.

Đối với học viên Giáo dục thường xuyên (GDTX), môn thi: Các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học lớp 12.

Nội dung thi: Chương trình GDTX lớp 12 các môn toán, vật lí, hóa học, Sinh học. Thời gian làm bài: 60 phút.

Đối tượng, điều kiện dự thi và số lượng đăng ký:

Đối với học sinh phổ thông: Học sinh đang học lớp 9, lớp 12 tại các trường phổ thông năm học 2025 - 2026, có kết quả học tập và rèn luyện của năm học 2024 - 2025 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Đối với các môn toán, vật lý, sinh học, hóa học lớp 12: Các trường THPT cử tối đa 3 học sinh/môn thi.

Đối với môn toán lớp 9: Mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi, đăng kí trực tiếp trên trang quản lý của Sở GD- ĐT. Đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS được cử tối đa 8 học sinh. Đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS được cử tối đa 10 học sinh. Đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS cử tối đa 12 học sinh. Riêng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cử đội tuyển môn toán lớp 9 với số lượng tối đa 10 học sinh.

Thời hạn đăng ký: từ 15 đến 19-12-2025.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp TP, được tổ chức thi vào 18-3-2026

Nội dung thi: Chương trình GDPT 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh.

Hình thức thi: Tự luận với các các môn ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật (môn ngoại ngữ có phần thi nghe), công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp). Lập trình trên máy vi tính: Môn tin học với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Thời gian làm bài thi: 120 phút.

Đối tượng: Học sinh đang học lớp 9 tại các trường phổ thông năm học 2025 - 2026, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2025 - 2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các đơn vị dự thi.

Mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi, đăng kí trực tiếp trên trang quản lý của Sở GD-ĐT.

Đối với đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp): tối đa 3 học sinh/môn thi. Đối với đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS được cử tối đa 5 học sinh/môn thi. Môn khoa học tự nhiên: Tối đa 6 học sinh. Môn lịch sử và địa lý: Tối đa 4 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS được cử tối đa 8 học sinh/môn thi). Môn khoa học tự nhiên: Tối đa 9 học sinh. Môn lịch sử và địa lý: Tối đa 6 học sinh. Đơn vị có trên 6 trường THCS môn khoa học tự nhiên tối đa 12 học sinh. Môn lịch sử và địa lí tối đa 8 học sinh.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: Các môn ngữ văn, toán, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp): tối đa 10 học sinh/môn thi. Môn Khoa học tự nhiên: Tối đa 24 học sinh. Môn lịch sử và địa lý: Tối đa 16 học sinh.

Thời hạn đăng ký từ 23-2 đến 27-2- 2026.

Các điểm thi tổ chức thế nào? Khu vực 1: Trường THCS Nguyễn Văn Tố (số 140 đường Tam Đảo, phường Diên Hồng) tổ chức thi các môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật). Trường THPT Marie Curie (số 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hoà) tổ chức thi các môn ngữ văn và khoa học tự nhiên. Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (số 20 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) tổ chức thi các môn toán, lịch sử và địa lý. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) tổ chức thi môn tin học.T rường THCS Trần Văn Ơn (số 161B Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) tổ chức thi các môn công nghệ. Khu vực 2: Trường THPT Võ Minh Đức (đường 30 tháng 4, phường Thủ Dầu Một, TP HCM) Khu vực 3: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (đường 3 tháng 2, phường Phước Thắng, TP HCM



