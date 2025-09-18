HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Cử 206 viên chức về địa phương hỗ trợ lĩnh vực đất đai

QUỐC ANH

(NLĐO) - 206 viên chức được cử về 168 xã, phường, đặc khu của TP HCM để tiếp tục hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã quyết định cử 206 viên chức thuộc hệ thống văn phòng đăng ký đất đai đến hỗ trợ 168 xã, phường, đặc khu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

TP HCM tăng cường nhân sự về địa phương để hỗ trợ lĩnh vực đăng ký đất đai.

TP HCM tăng cường nhân sự về địa phương để hỗ trợ lĩnh vực đăng ký đất đai.

Về công việc cụ thể, viên chức được cử đến các xã, phường, đặc khu hỗ trợ cán bộ, công chức ở địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

Bên cạnh đó, nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các địa phương liên quan lĩnh vực đăng ký đất đai, báo cáo văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Triển khai nhiệm vụ, giám đốc các văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện và theo dõi tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ của viên chức thuộc đơn vị mình cử đi hỗ trợ để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

Trước đó, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ đầu tháng 7, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cử nhân sự xuống 168 phường, xã, đặc khu để tập huấn nghiệp vụ lĩnh vực đất đai.

Viên chức hỗ trợ TP HCM Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM
