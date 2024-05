TP HCM đã có mưa chuyển mùa, khi nào nắng nóng được đẩy lùi?

Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5, TP HCM đã đón những trận mưa sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ThS Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết người dân cần lưu ý giữ gìn sức khỏe trước những trận mưa này.

* Phóng viên: Xin ông phân tích đặc điểm của những trận mưa vừa qua tại TP HCM?

- ThS Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ: Đây là những trận mưa chuyển mùa. Theo dự báo thì khoảng từ ngày 10 đến 20-5 thì TP HCM mới bước vào mùa mưa. Thông thường, trước khi chính thức bước vào mùa mưa thì bao giờ cũng có những cái trận mưa chuyển mùa. Những trận mưa chuyển mùa này thường không liên tục; chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp; thời gian mưa diễn ra ngắn; thường xảy ra vào đêm và sáng sớm.

ThS Lê Đình Quyết trả lời phỏng vấn của Báo Người Lao Động

* Trong những ngày tới, TP HCM có tiếp tục đón những trận mưa chuyển mùa này không?

- Trong những ngày tới đây, mưa tại TP HCM sẽ tăng cả về diện mưa và lượng mưa. Tức là mưa sẽ diễn ra trên phạm vi rộng hơn; lượng mưa cũng sẽ tăng hơn so với những ngày vừa qua.

Xu hướng chung của toàn khu vực Nam Bộ cũng như TP HCM trong những ngày tới mưa sẽ tăng. Nhất là trong ngày 8-5 tới đây nhiều khả năng TP HCM sẽ có trận mưa lên đến 40-50 mm.

* Người dân cần lưu ý gì với những trận mưa này?

- Những trận mưa chuyển mùa thường kèm theo các cái hiện tượng như là giông tố, lốc, sét và diễn ra tương đối nhanh. Do đó người dân cần hết sức lưu ý về hiện tượng này.

Nước mưa chuyển mùa thường chứa rất nhiều chất ô nhiễm trong không khí. Người dân phải tránh tối đa để nước mưa tiếp xúc với cơ thể để tránh mắc phải các bệnh về da.

Trong giai đoạn hiện nay, mặc dù là chuẩn bị bước vào mùa mưa nhưng nhiệt độ cũng vẫn còn cao. Trong khi đó, mưa mang tính chất là chuyển trạng thái nhanh, đột ngột. Khi cơ thể từ trạng thái đang nóng và chuyển sang mưa ngay thì sức khỏe rất dễ bị ảnh hưởng.

Người dân tuyệt đối không được dùng nước mưa trong những ngày này cho sinh hoạt hằng ngày, nhất là ăn uống. Có chăng thì chỉ sử dụng để tưới cây.

* Xin ông cho biết khi nào nắng nóng tại TP HCM sẽ bắt đầu hạ nhiệt?

- Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại TP HCM cũng đã giảm hơn 1 độ C so với ngày hôm qua. Trong những ngày tới, nhiệt độ tiếp tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên thì trong tháng 5 cũng vẫn còn xuất hiện nhiều ngày có nhiệt độ trên 35 độ C. Dù TP HCM bước vào mùa mưa từ khoảng ngày 10 đến ngày 20-5 nhưng trong thời gian này cũng sẽ có những ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C.