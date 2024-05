TP HCM sáng sớm có mưa vài nơi, thời tiết trong ngày diễn biến thế nào?

Sáng sớm 4-5, một số khu vực tại TP HCM đón những cơn mưa giải nhiệt. Đây là những cơn mưa chuyển mùa, báo hiệu TP HCM cũng như toàn khu vực Nam Bộ sắp bước vào mùa mưa.

Mưa tại huyện Bình Chánh. Clip: MỸ UYÊN

Theo ghi nhận, một số khu vực như TP Thủ Đức, quận 8, huyện Bình Chánh... có mưa từ sáng sớm 4-5. Trận mưa kéo dài khoảng 15 phút.

TP Thủ Đức mưa từ sáng sớm

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong sáng cùng ngày, mây dông phát triển, gây mưa, mưa rào ở khu vực TP Thủ Đức và các quận 4, 7, Bình Thạnh. Một số khu vực ở TP Thủ Đức và các quận 4, 7, Bình Thạnh còn có dông, sét.

Mưa tại khu vực quận 8. Clip: ANH TIẾN

Ngoài ra, khối mây phát triển và di chuyển về phía khu vực lân cận như Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, quận 3, quận 4, quận 12..., gây mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 15 mm.



Mưa tại khu vực TP Thủ Đức

Trong ngày hôm nay, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo nắng nóng thu hẹp và giảm dần cường độ trên khu vực TP HCM. Nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo từ 35 - 37 độ C.

Thời tiết có phần mát mẻ, không khí trong lành sau trận mưa xuất hiện vào sáng sớm

Cụ thể, khu vực trung tâm TP HCM (quận 1, 3, 4) và các quận, huyện: Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, 12, Hóc Môn, Củ Chi có nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36-37 độ C.

Khu vực phía Nam TP HCM (quận 7, huyện Nhà Bè, Cần Giờ) và phía Tây (quận Bình Tân, huyện Bình Chánh) nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ C. Trong khi đó, TP Thủ Đức có nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-36 độ C.

Trên khu vực Nam Bộ, hôm nay có mây thay đổi, cường độ nắng nóng giảm. Ban ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai khả năng có mưa rào và dông khoảng ½ diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong dông.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Đông phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; tại miền Tây từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ 2 đến 7 ngày tiếp theo, Nam Bộ có mây thay đổi, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm dần và thu hẹp. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá trong dông. Riêng ngày 5 và các ngày 8, 9, 10-5, khả năng mưa nhiều hơn các ngày khác, trên khoảng ½ diện tích khu vực.