TP HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác thủy sản bấp hợp pháp

Ngày 8-11, UBND phường Tam Thắng (TP HCM) phối hợp với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP HCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thu hút đông đảo ngư dân tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, nhấn mạnh công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài. Từ sau khi sáp nhập, địa phương thường xuyên lồng ghép nội dung này trong các buổi sinh hoạt, chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn cho ngư dân trong đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tàu cá.

UBND phường Tam Thắng phối hợp với các đơn vị tuyên truyền về chống khai thác IUU cho ngư dân

Đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP HCM cũng trực tiếp hướng dẫn ngư dân về quy trình hành chính, sử dụng thiết bị giám sát hành trình; trong khi Công an phường tuyên truyền các quy định pháp luật và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm IUU.

Tại hội nghị, UBND phường Tam Thắng cũng ra mắt "Hội Phát triển kinh tế biển bền vững phường Tam Thắng", tạo diễn đàn liên kết giữa ngư dân - doanh nghiệp - chính quyền trong phát triển ngư nghiệp, du lịch ven biển và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng Cảnh sát biển phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân Vũng Tàu

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật IUU tại khu neo đậu tàu thuyền phường Vũng Tàu và phường Phước Thắng.

Đoàn công tác do Trung tá Phạm Thành Đạt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 3, làm trưởng đoàn. Cán bộ tuyên truyền đã giới thiệu các nội dung chính của Luật Thủy sản 2017, Luật Cảnh sát biển 2018 và các quy định xử phạt hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản.

Nhiều ngư dân được tặng tờ rơi, tài liệu hướng dẫn và cờ Tổ quốc, thể hiện tinh thần đồng hành cùng lực lượng chức năng trong hành trình vươn khơi, bám biển đúng pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên các tàu cá

Hoạt động nằm trong đợt cao điểm triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thực hiện nghiêm Công điện 198/CĐ-TTg và Quyết định 2310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.