Thời sự

TP HCM: Đề xuất đưa khu đất Vissan đang sử dụng thanh toán hợp đồng BT

QUỐC ANH

(NLĐO) - Khu đất tại 420 Nơ Trang Long giá trị tạm tính 5.385 tỉ đồng được đề xuất đưa vào quỹ đất thanh toán hợp đồng BT siêu dự án ngăn triều.

Tổ công tác Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) vừa có văn bản gửi UBND TP HCM, đề xuất bổ sung 2 khu đất vào danh mục quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) cho dự án ngăn triều có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

TP HCM đề xuất khu đất Vissan vào qũy thanh toán hợp đồng BT dự án ngăn triều - Ảnh 1.

Tổng giá trị tạm tính của khu đất Vissan đang sử dụng là hơn 5.385 tỉ đồng.

Cụ thể, thứ nhất là khu đất số 420 Nơ Trang Long (nay là đường Vũ Ngọc Phan, phường Bình Lợi Trung) diện tích hơn 66.800 m2.

Trong đó, gần 35.000 m2 là đất ở, phần còn lại là đất thương mại dịch vụ. Tổng giá trị tạm tính của khu đất này hơn 5.385 tỉ đồng.

Hiện khu đất do Công ty CP Kỹ nghệ Súc sản Việt Nam (Vissan) quản lý và sử dụng làm cơ sở sản xuất, văn phòng. Bên trong khuôn viên có 19 hộ dân với 78 nhân khẩu (trước là nhân viên Vissan) được bố trí nhà ở từ trước nhưng không được cấp giấy phép xây dựng.

Thứ hai là khu đất số 257 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) diện tích 2.374 m2, giá trị tạm tính khoảng hơn 597 tỉ đồng.

Khu đất tiếp giáp hai mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Khắc Nhu, hiện đang được khai thác kinh doanh cà phê, phòng tập thể dục thể thao.

Trường hợp UBND TP HCM chấp thuận đưa khu đất này vào quỹ thanh toán, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị nhà đầu tư cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí bồi thường, di dời và các khoản lãi vay phát sinh tương ứng với giá trị thanh toán.

TP HCM đề xuất khu đất Vissan vào qũy thanh toán hợp đồng BT dự án ngăn triều - Ảnh 3.

Dự án ngăn triều trị giá gần 10.000 tỉ đồng vẫn chưa thể về đích để phát huy hiệu quả đầu tư.

Trước đó, có 3 khu đất khác đã được ký trong hợp đồng BT để thanh toán cho nhà đầu tư dự án ngăn triều.

Cụ thể, lô C8A - Khu A, Khu đô thị mới Nam TP HCM (phường Tân Mỹ), diện tích 5.500 m2, trị giá hơn 1.113 tỉ đồng. Lô đất số 232 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long), diện tích hơn 14.000 m2, trị giá hơn 930 tỉ đồng. Lô đất số 762 Bình Quới (phường Bình Quới), diện tích hơn 3.100 m2, trị giá hơn 72 tỉ đồng.

Nếu được chấp thuận, tổng giá trị 5 khu đất thanh toán cho nhà đầu tư sẽ đạt hơn 8.099 tỉ đồng, tương đương 81,1% giá trị hợp đồng BT.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 - trị giá gần 10.000 tỉ đồng được khởi công hồi tháng 6-2016.

Dự án được triển khai nhằm kiểm soát ngập cho khoảng 570 km2, với 6,5 triệu dân ven sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Tuy đã xong hơn 93% khối lượng thi công từ nhiều năm trước nhưng đến nay dự án chưa thể hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Vừa qua, UBND TP HCM đã tổ chức triển khai Nghị quyết 212/2025 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án này. UBND TP HCM đã họp bàn với các sở, ngành, chủ đầu tư dự án để triển khai. Theo đó, tất cả nội dung thuộc trách nhiệm của UBND TP HCM (như điều chỉnh dự án, đàm phán hợp đồng, đề xuất quỹ đất thanh toán BT, bàn giao quyết toán và kiểm toán) dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 10-2025.


