Thời sự

Lâm Đồng chuẩn bị đấu giá khu “đất vàng” hơn 48 ha ven biển Mũi Né

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Khu “đất vàng” dọc đường biển Mũi Né được tỉnh Lâm Đồng đưa vào danh mục đấu giá năm 2025, phục vụ phát triển đô thị - du lịch

Ngày 19-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang hoàn tất thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 đối với các khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Nổi bật trong danh mục là khu I thuộc Khu đô thị thương mại - dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né, nằm dọc đường Võ Nguyên Giáp, kéo dài qua hai phường Mũi Né và Phú Thủy. Khu đất này có diện tích hơn 48 ha (483.923 m²), được quy hoạch làm đất ở và đất thương mại dịch vụ, nằm trên trục ven biển tập trung nhiều dự án du lịch cao cấp.

Lâm Đồng chuẩn bị đấu giá khu “đất vàng” hơn 48 ha ven biển Mũi Né - Ảnh 1.

Quỹ đất đoạn đầu 2 bên đường Võ Nguyên Giáp, Mũi Né

Ngoài ra, tỉnh sẽ đấu giá khu đất Nhà hàng - khách sạn Thông Xanh (4.255,6 m²) tại phường Đức Nghĩa và khu đất 3.999,7 m² thu hồi của Hợp tác xã Cơ khí Tiền Phong ở phường Phan Thiết.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương liên quan xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, đảm bảo nguyên trạng trước khi đấu giá. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao làm đầu mối kiểm tra ranh giới, phối hợp giải phóng mặt bằng và di dời các hộ dân trong khu vực.

Việc đấu giá các khu đất này nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

