UBND TP HCM ngày 2-8 vừa có tờ trình Thường trực HĐND TP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021 của HĐND TP quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại TP HCM.

Theo UBND TP HCM, sau gần 3 năm triển khai, nghị quyết 02 của HĐND TP đã góp phần động viên giáo viên và học sinh, học viên TP nỗ lực, cố gắng vươn lên giành được thành tích cao hơn trong học tập và các cuộc thi.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, nghị quyết 02 còn một số vướng mắc, chưa bao hàm đầy đủ các nội dung cần được khen thưởng cho giáo viên và học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn TP; dẫn đến tình trạng chưa động viên kịp thời khi học sinh, học viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp TP và quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ và học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Tháng 5 vừa qua, vượt qua 1.700 dự án từ 64 quốc gia, 2 học sinh Việt Nam (ở giữa) của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) đã xuất sắc đoạt giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế được tổ chức tại Mỹ

Tờ trình của UBND TP để xuất HĐND TP bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 2 như sau: Học sinh, học viên đoạt huy chương vàng, bạc, đồng giải thể dục - thể thao cấp toàn quốc; học sinh, học viên đoạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi văn hóa - văn nghệ toàn quốc và cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp toàn quốc do Sở GD-ĐT cử tham dự và do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc do Bộ GD-ĐT đồng tổ chức.

Sửa đổi, bổ sung điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 3 theo hướng mức chi đối với học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương như sau: Huy chương vàng (nhất) : 200.000.000 đồng; Huy chương bạc (nhì) : 160.000.000 đồng; Huy chương đồng (ba): 120.000.000 đồng; Giải khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 50.000.000 đồng.

Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương được hưởng theo mức sau: Huy chương vàng (nhất): 120.000.000 đồng; Huy chương bạc (nhì): 90.000.000 đồng; Huy chương đồng (ba): 75.000.000 đồng; Giải khuyến khích, giải chuyên đề và các các giải theo cơ cấu giải thưởng: 30.000.000 đồng.

Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi các môn học; nghiên cứu khoa học kỹ thuật và học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia được hưởng theo mức sau: Giải nhất: 50.000.000 đồng; giải nhì: 40.000.000 đồng; giải ba: 30.000.000 đồng; giải khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 20.000.000 đồng.

Học sinh, học viên đoạt giải nhất trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi các môn học; nghiên cứu khoa học kỹ thuật và học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp thành phố được hưởng theo mức sau: Cấp tiểu học: 5.000.000 đồng; cấp THCS: 10.000.000 đồng; cấp THPT, GDTX: 12.000.000 đồng.

Đội, nhóm học sinh, học viên (từ 2 thành viên trở lên) đoạt giải trong các kỳ thi quy định được hưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân.

Bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 1 Điều 3 như sau: Học sinh, học viên đoạt giải thể dục, thể thao và giải cuộc thi văn hóa, văn nghệ cấp toàn quốc được hưởng theo mức sau: Huy chương vàng (nhất): 7.500.000 đồng; Huy chương bạc (nhì): 5.000.000 đồng; Huy chương đồng (ba): 3.500.000 đồng.

Đặc biệt, tờ trình của UBND TP cũng đề xuất bổ sung chính sách khuyến khích cho giáo viên trực tiếp và giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, thể dục, thể thao, thi văn hóa, văn nghệ cấp quốc gia và cấp TP nhằm ghi nhận, động viên; khuyến khích đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 3 như sau: Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này được hưởng theo mức sau:

Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được hưởng theo nguyên tắc bằng 70% mức chi của học sinh, học viên.

Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được hưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức chi của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải