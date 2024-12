TP HCM: Điểm hài lòng của học sinh huyện Nhà Bè cao hơn quận 1 và Bình Tân

Sở GD-ĐT TP HCM vừa công bố kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn TP HCM năm 2024.

Theo Sở GD-ĐT TP, kết quả khảo sát nhằm đánh giá khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập ở các cấp học từ mầm non đến THPT tại TP, thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của những đối tượng trực tiếp thụ hưởng những dịch vụ này là phụ huynh và học sinh.

Với các nội dung khảo sát chính gồm: Tiếp cận dịch vụ giáo dục; cơ sở vật chất, trang thiết bị; môi trường giáo dục; hoạt động giáo dục; sự phát triển và tiến bộ của người học. Sở GD-ĐT TP thực hiện khảo sát ở quận 1, quận Bình Tân và huyện Nhà Bè. Mỗi quận, huyện chọn 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 3 trường THCS và 3 trường THPT; quy mô khảo sát 19.004 phiếu. Đối tượng khảo sát: Phụ huynh từ mầm non đến THPT và học sinh THPT.

Điểm hài lòng chung của học sinh theo các tiêu chí đánh giá. Nguồn: Sở GD-ĐT TP HCM

Tổng số phiếu khảo sát được sở thu về là 19.004 (gồm: 14.128 phiếu từ phụ huynh và 4.876 phiếu từ học sinh).

Kết quả: Điểm hài lòng trên tất cả các tiêu chí được phụ huynh và học sinh đánh giá cao, tất cả 5 dịch vụ giáo dục công được cung cấp, điểm hài lòng của học sinh và phụ huynh đều đạt từ 4 trở lên, ở mức từ hài lòng đến rất hài lòng.

Trong đó, điểm hài lòng chung của phụ huynh và học sinh đều đạt cao nhất ở tiêu chí về "Môi trường giáo dục" lần lượt đạt 4,69 điểm và 4,53 điểm. Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TP, điều đó chứng minh phần nào về cách thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập công bằng, minh bạch, mối quan hệ giữa các học sinh thân thiện, thân ái, đoàn kết, môi trường học tập an toàn, lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh và sự mong đợi của phụ huynh.

Điểm hài lòng của phụ huynh theo địa bàn quận, huyện. Nguồn: Sở GD-ĐT TP HCM

Ở cấp quận, huyện, điểm hài lòng chung của phụ huynh và học sinh thể hiện như sau: Điểm hài lòng của phụ huynh đối với dịch vụ giáo dục công ở tất cả các tiêu chí đều đạt từ 4 điểm trở lên (thang điểm 5).

Trong đó, điểm hài lòng cao nhất ở tiêu chí về "Môi trường giáo dục" của cấp mầm non đạt 4,92 điểm, thấp nhất ở tiêu chí về "Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học" đạt 4,43 điểm, điểm hài lòng của phụ huynh đối với dịch vụ giáo dục công ở tất cả các tiêu chí đều giảm theo cấp học, thấp nhất ở cấp THCS và THPT. Nhìn chung, mặc dù điểm ở các tiêu chí đều giảm theo cấp học nhưng xét về tổng thể, điểm hài lòng của phụ huynh đối với dịch vụ giáo dục công theo cấp học vẫn được đánh giá cao.

Đối với phụ huynh: Khoảng cách điểm hài lòng của phụ huynh giữa các quận, huyện tương đối đồng đều. Điểm hài lòng cao nhất ở tiêu chí về "Môi trường giáo dục" và tiêu chí "Khả năng tiếp cận giáo dục" đối với dịch vụ giáo dục ở trường tại huyện Nhà Bè đạt 4,70 điểm, thấp nhất ở tiêu chí "Sự phát triển và thực hiện nghĩa vụ công dân" đạt 4,62 điểm.

Xét tổng thể, điểm hài lòng của phụ huynh đối với dịch vụ giáo dục công theo địa bàn quận, huyện được phụ huynh đánh giá cao, chứng tỏ phụ huynh đã tin tưởng và hài lòng với các dịch vụ giáo dục ở trường.

Đối với học sinh: Qua phân tích, tất cả các tiêu chí điểm hài lòng của học sinh đối với dịch vụ giáo dục công theo địa bàn quận, huyện được đánh giá cao. Trong đó, điểm hài lòng của học sinh ở huyện Nhà Bè cao hơn so với quận 1 và quận Bình Tân. Điểm hài lòng được đánh giá cao nhất của học sinh ở tiêu chí về "Môi trường giáo dục" đạt 4,59 điểm của huyện Nhà Bè và thấp nhất ở tiêu chí về "Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học" đạt 4,44 điểm ở quận Bình Tân.

Điểm hài lòng của học sinh theo địa bàn. Nguồn: Sở GD-ĐT TP HCM

Chỉ số hài lòng chung của phụ huynh và học sinh: Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ hài lòng chung của phụ huynh, học sinh đối với dịch vụ giáo dục công năm 2024 cao hơn so với năm 2023.

Theo Sở GD-ĐT TP, qua phân tích, tỉ lệ hài lòng chung của phụ huynh ở cấp mầm non cao nhất trong các cấp học, trong đó tiêu chí "Môi trường giáo dục" ở cấp mầm non đạt 99,65%, thấp nhất ở tiêu chí "Khả năng tiếp cận tiếp cận giáo dục" đối với dịch vụ giáo dục ở trường cấp THPT đạt 95,20%. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, tỉ lệ hài lòng chung của phụ huynh theo cấp học đạt tỉ lệ cao và khoảng cách tỉ lệ hài lòng của phụ huynh giữa các cấp học tương đối đồng đều.

Trong khi đó, tỉ lệ hài lòng chung của phụ huynh theo địa bàn quận, huyện, cao nhất ở quận 1, trong đó tiêu chí "Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học" ở quận 1 đạt 97,80%; thấp nhất ở tiêu chí "Khả năng tiếp cận giáo dục" đối với dịch vụ giáo dục ở huyện Nhà Bè đạt 95,97%. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, tỉ lệ hài lòng chung của phụ huynh theo địa bàn quận, huyện đạt tỉ lệ cao và khoảng cách tỉ lệ hài lòng của phụ huynh giữa các quận, huyện tương đối đồng đều.



Tỉ lệ hài lòng chung của học sinh đối với các dịch vụ giáo dục công được đánh giá cao và tương đối đồng đều ở tất cả các tiêu chí, cao nhất đạt 96,92%, thấp nhất đạt 95,08%.

Thống kê về tỉ lệ đáp ứng so với mong đợi của học sinh theo địa bàn không có sự chênh lệch giữa các quận, huyện, cao nhất ở huyện Nhà Bè đạt 97,26%, đứng thứ 2 là quận 1 đạt 97,21% và quận Bình Tân đạt 97,05%. Nhìn chung, tỉ lệ đáp ứng so với mong đợi của học sinh đã tăng hơn 5% so với năm 2023.

Tỉ lệ đáp ứng so với mong đợi ở phụ huynh: Các dịch vụ giáo dục công mà TP cung cấp đã đáp ứng được mong đợi của phụ huynh. Tỉ lệ này rất cao ở cấp mầm non, đạt 99,77% và giảm dần khi cấp học tăng dần, tiểu học đạt 96,07%, THCS đạt 96,76%, THPT đạt 98,91%. Tỉ lệ này không có chênh lệch nhiều khi phân tích theo địa bàn giữa các quận, huyện. Nhìn chung, tỉ lệ đáp ứng so với mong đợi của phụ huynh đã tăng hơn 5% so với năm 2023.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TP, kết quả khảo sát hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn TP năm 2024 đã được cải thiện so với năm 2023, phần nào đã phản ánh một cách khách quan những nỗ lực của ngành GD-ĐT trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, triển khai thực hiện: Xây dựng "Trường học hạnh phúc", "Lớp học hạnh phúc"; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học; việc xây dựng cách tiếp cận giáo dục trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên TP đang được đầu tư, quan tâm, phát triển, trong đó chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh...

Dù vậy, vẫn có những tồn tại mà ngành GD-ĐT TP luôn phải đối diện là khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp. Ở tiêu chí này cả điểm hài lòng chung của học sinh và phụ huynh đều đạt tỉ lệ thấp. Tồn tại này được lý giải do tốc độ gia tăng dân số nhanh của TP, đặc biệt là gia tăng dân số cơ học, dù đã được các ngành, các cấp hết sức quan tâm, hỗ trợ nhưng tốc độ mở rộng quy mô trường lớp vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp với nhu cầu của người dân.