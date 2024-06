Cụ thể, điều chỉnh 2 sách giáo khoa gồm Tin học 7 và Giáo dục thể chất 8 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sử dụng trong Trường THCS Bình Chiểu (TP Thủ Đức).

TP HCM điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa năm học 2024-2025; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điều chỉnh Tin học 7 (Chân trời sáng tạo) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo 1) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sử dụng trong Trường THCS Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức).

Điều chỉnh Tiếng Anh 6 Friends Plus, Tiếng Anh 7 Friends Plus, Tiếng Anh 8 Friends Plus của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sử dụng trong Trường THCS Hiệp Phú (TP Thủ Đức).

Điều chỉnh Tiếng Anh 6 Global Success và Tin học 7 (kết nối tri thức với cuộc sống); bổ sung Tiếng Hàn ngoại ngữ 2 quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sử dụng trong Trường THCS Hoa Lư (TP Thủ Đức).

Điều chỉnh sách Khoa học tự nhiên 8 (Cánh Diều) của Đại học Sư phạm TP HCM, sử dụng trong trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức).

Điều chỉnh Mỹ thuật 7 (Chân trời sáng tạo 2) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sử dụng trong Trường THCS Long Phước (TP Thủ Đức).

Điều chỉnh Toán 6 tập 1 và tập 2 (Cánh Diều), Tiếng Anh 6 Global Success, Toán 7 tập 1 và Tập 2 (Cánh Diều), Tiếng Anh 7 Global Success, Giáo dục công dân 7 (Chân trời sáng tạo), Toán 8 tập 1 và tập 2 (Cánh Diều), Tiếng Anh 8 Global Success, sử dụng trong Trường THCS Nguyễn Văn Bá (TP Thủ Đức).

Điều chỉnh Khoa học tự nhiên 8 (Chân trời sáng tạo) và Giáo dục thể chất 8 (Chân trời sáng tạo) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sử dụng trong Trường THCS Tân Phú (TP Thủ Đức).

Điều chỉnh Toán 8 tập 1 và tập 2 (Chân trời sáng tạo) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sử dụng trong Trường THCS Trường Thọ (TP Thủ Đức).

Trên địa bàn TP Thủ Đức còn điều chỉnh một số sách giáo khoa sử dụng cho Trường THCS Xuân Trường, Trường THCS Ngôi Trường Em Thạnh Mỹ Lợi.

Điều chỉnh Ngữ văn 6 tập 1 và tập 2 (Cánh Diều), Ngữ văn 7 tập 1 và tập 2 (Cánh Diều), Ngữ văn 8 tập 1 và tập 2 (Cánh Diều), sử dụng trong Trường THCS Hồ Văn Long (Bình Tân).

Điều chỉnh Âm nhạc 8 (Chân trời sáng tạo), sử dụng trong Trường THCS Lý Thường Kiệt (Bình Tân).

UBND TP HCM còn điều chỉnh sách giáo khoa ở một số trường như: Trường THCS Ngô Quyền (Tân Bình), Trường THCS Nguyễn An Khương (Hóc Môn), Trường THCS Nguyễn Huệ (Tân Phú), Trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Phú), Trường THCS Trường Chinh (Tân Bình), Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (Tân Bình), Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

Danh mục chi tiết xem tại đây.