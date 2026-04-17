TP HCM đồng loạt khám sức khỏe miễn phí

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, lần khám này được thực hiện ở 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu và nhiều địa điểm phù hợp khác, nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế mà không cần di chuyển xa.

Đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần dân

Điểm đáng chú ý trong đợt triển khai lần này là sự tham gia phối hợp của 103 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện thuộc các bộ, ngành và cơ sở y tế ngoài công lập. Các bệnh viện này được phân công hỗ trợ trực tiếp tuyến y tế cơ sở, bảo đảm hoạt động khám sức khỏe diễn ra đồng bộ, thống nhất và có chiều sâu chuyên môn.

Nội dung khám tập trung vào việc sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm - nhóm bệnh đang có xu hướng gia tăng tại nhiều đô thị lớn. Bên cạnh đó, người dân còn được kiểm tra một số bệnh lý chuyên khoa thường gặp như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh hô hấp, rối loạn sức khỏe tâm thần, các bệnh răng miệng và tình trạng dinh dưỡng.

"Việc tổ chức đồng loạt 168 điểm khám không chỉ mang tính chất sự kiện mà còn là hoạt động trọng tâm trong lộ trình nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ. Mục tiêu mà ngành y tế TP HCM hướng đến là tăng cường phát hiện sớm bệnh tật, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, từng bước xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân ngay tại cộng đồng" - Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh.

Tham gia đợt khám sức khỏe lần này, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM sẽ triển khai tầm soát các bệnh lý ung thư tuyến giáp, ung thư vú và ung thư cổ tử cung tại các phường, xã: Bình Thạnh, Hòa Hưng, Phú Hòa Đông, với khoảng 200 người mỗi điểm. TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, thông tin: "Bệnh viện huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm trong tầm soát ung thư cộng đồng; đồng thời chuẩn bị hệ thống thiết bị như máy siêu âm màu 3D/4D phục vụ phát hiện sớm ung thư tuyến giáp, ung thư vú và các thiết bị tầm soát ung thư cổ tử cung".

Theo BS Diệp Bảo Tuấn, việc triển khai tầm soát ung thư ngoài bệnh viện cũng gặp không ít khó khăn. Một trong những hạn chế lớn nhất là điều kiện trang thiết bị tại chỗ chưa thể đáp ứng đầy đủ các kỹ thuật chuyên sâu như chụp nhũ ảnh, CT, MRI hay xét nghiệm giải phẫu bệnh. Do đó, hoạt động tại cộng đồng chủ yếu dừng ở mức sàng lọc ban đầu, trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển tuyến để chẩn đoán chuyên sâu hơn.

Thực tế từ các đợt tầm soát cho thấy nhiều trường hợp nguy cơ cao được phát hiện, tập trung chủ yếu là ung thư tuyến giáp, ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Đáng chú ý, nhóm đối tượng ít khám định kỳ thường rơi vào độ tuổi trung niên, người thu nhập thấp. "Nguyên nhân khiến nhiều người đi khám muộn thường xuất phát từ việc thiếu kiến thức y tế, tâm lý sợ bệnh và hạn chế về điều kiện kinh tế. Hệ quả là nhiều ca bệnh chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị, tăng chi phí và gây áp lực lớn cho gia đình" - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM băn khoăn.

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) khám bệnh cho người dân xã Thạnh An trong dịp Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4)

Tầm soát sớm giúp giảm gánh nặng bệnh tật

Ở lĩnh vực sản phụ khoa, BS.CKII Vương Đình Bảo Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết bệnh viện vừa triển khai 4 đoàn khám lưu động tại các xã Cần Giờ, Thạnh An, An Thới Đông và phường Phước Thắng.

Các đoàn này có 63 nhân viên y tế tham gia, dự kiến khám cho khoảng 800 người dân. Các nhân viên y tế sẽ tập trung khám phụ khoa tổng quát, tầm soát ung thư cổ tử cung bằng Pap smear kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), siêu âm phụ khoa...

Theo BS Vương Đình Bảo Anh, tuyến y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc sàng lọc bệnh nhân ban đầu, tiếp nhận và quản lý dữ liệu, bảo đảm sự liên thông thông tin giữa các tuyến. "Nhờ thường xuyên tổ chức các hoạt động khám lưu động, quy trình triển khai hiện tương đối ổn định. Tuy nhiên, các hoạt động tại cộng đồng vẫn chỉ mang tính sàng lọc, trường hợp phát hiện bất thường sẽ được chuyển về bệnh viện để làm thêm xét nghiệm chuyên sâu và điều trị" - ông nhìn nhận.

Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho hay qua các đợt khám trước, tỉ lệ bất thường ghi nhận khá cao, dao động khoảng 40%-50%, bao gồm các bệnh lý như viêm nhiễm âm đạo, u xơ tử cung, bất thường cổ tử cung... Một số trường hợp tổn thương được phát hiện sớm nhờ ứng dụng công nghệ hỗ trợ, giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

BS Vương Đình Bảo Anh nhận định rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là yếu tố tâm lý, nhất là sự e ngại khi thăm khám vùng nhạy cảm. Điều này khiến nhiều phụ nữ chỉ đến khám khi đã có triệu chứng rõ ràng, làm tăng nguy cơ phát hiện bệnh muộn.

Theo các bác sĩ, việc tổ chức đồng loạt các điểm khám sàng lọc ngay tại cộng đồng không chỉ giúp giảm tải cho tuyến trên mà còn mang lại thay đổi căn bản trong thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân. Khi dịch vụ y tế được đưa đến gần dân hơn, rào cản về khoảng cách, chi phí và tâm lý e ngại được giảm đáng kể. Quan trọng hơn, người dân có cơ hội tiếp cận thông tin y tế chính thống, hiểu rõ hơn về nguy cơ bệnh tật và chủ động tham gia tầm soát sức khỏe định kỳ.

Các bác sĩ cho rằng nếu mô hình này được duy trì lâu dài, người dân TP HCM có thể tăng đáng kể tỉ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tỉ lệ tử vong, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và xã hội. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trong đó, y tế cơ sở đóng vai trò then chốt, còn các bệnh viện tuyến trên giữ vai trò hỗ trợ chuyên môn và điều trị chuyên sâu khi cần thiết.

Sở Y tế TP HCM đặt mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 15 triệu dân vào năm 2026; đến năm 2030, xây dựng hệ thống tầm soát chủ động, ứng dụng số hóa. Trước mắt, năm 2026, ngành y tế TP HCM tập trung hoàn thiện quy định chuyên môn, cơ chế tài chính, triển khai gói khám cơ bản và hồ sơ sức khỏe điện tử. Năm 2027, TP HCM hình thành mạng lưới cơ sở y tế theo mô hình phi địa giới, bao phủ khu dân cư, KCN, trường học. Đến năm 2028, ngành y tế TP HCM triển khai các chương trình tầm soát bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, viêm gan, lao... Đến năm 2030, TP HCM hoàn thiện hệ thống điều phối điện tử, giúp chủ động mời người dân tham gia khám bệnh.

Vai trò quan trọng của y tế cơ sở Ở tuyến cơ sở, các trạm y tế đóng vai trò ngày càng rõ nét trong việc tầm soát và phát hiện bệnh sớm. BS.CKII Phạm Xuân Hải, Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú, cho biết trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) trước đây, trạm đã triển khai tầm soát nhiều bệnh lý như: tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi. Một số trường hợp nghi lao phổi cũng đã được phát hiện và xử lý kịp thời tại cộng đồng. Trong đợt 17-4 này, Trạm Y tế phường Tăng Nhơn Phú tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Lê Văn Việt khám sàng lọc bệnh tim mạch và đái tháo đường cho khoảng 200 người dân từ 40 tuổi trở lên. Khâu chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, từ việc phân luồng, bố trí bàn khám đến hỗ trợ người dân trong suốt quá trình khám. Tại phường Bình Thạnh, BS.CKII Quách Kim Ưng, quyền Giám đốc Trạm Y tế, thông tin địa phương phối hợp cùng Bệnh viện Ung Bướu TP HCM tổ chức chương trình tầm soát ung thư với 200 suất khám, chia đều cho nam và nữ. Nội dung khám tập trung vào ung thư tuyến giáp, trong đó phụ nữ được tầm soát thêm ung thư vú và cổ tử cung. Do còn giới hạn về nguồn lực và thời gian, chương trình lần này chỉ triển khai trong buổi sáng. Người dân tham gia được lựa chọn thông qua phiếu mời, ưu tiên các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Song song đó, việc khám sức khỏe cho người cao tuổi tại địa phương vẫn được duy trì đều đặn 4 ngày/tuần, góp phần tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi sinh sống.



