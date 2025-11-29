Tổng Liên đoàn và Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Tổng Liên đoàn và Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức khám bệnh cho khoảng 15.000 công nhân, lao động ở 7 tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 29-11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tổ chức này và Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) sẽ tổ chức khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân, người lao động tại 7 tỉnh, thành phố. Dự kiến hoàn thành trong quý 1-2026.

Tổng Liên đoàn và Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn và công an tại buổi khám bệnh miễn phí cho công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QUYẾT CHIẾN

Trong đó TPHCM có số lượng công nhân lao động được thăm khám nhiều nhất với 4.000 người, tiếp đó là TP Hải Phòng 2.000 người, Bắc Ninh 2.000 người, Thanh Hóa 2.000 người, Đồng Nai 2.000 người, Nghệ An 2.000 người và Lâm Đồng 1.000 người.

Ngày 28-11, tại Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên tại Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung), hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Cụ thể từ 28-11 đến 2-12, 2.000 đoàn viên ở 6 doanh nghiệp ở Bắc Ninh sẽ được khám - tư vấn sức khỏe. Gói khám trị giá 1,9 triệu đồng/người gồm xét nghiệm tầm soát ung thư máu, sàng lọc Thalassemia, siêu âm tuyến giáp - khớp gối - ổ bụng và khám nội tổng quát. Toàn bộ chi phí do Công ty CP Conway và Phòng khám đa khoa Medlab tài trợ.

Tổng Liên đoàn và Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Thế Nam - Trưởng Phòng Công tác dân vận Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) phát biểu

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Nam - Trưởng Phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), tỉnh Bắc Ninh là nơi tập trung hàng chục vạn công nhân đang ngày đêm làm việc, đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh và cả nước.

Việc tổ chức khám bệnh miễn phí kết hợp tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 vì thế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lực lượng công an và tổ chức công đoàn đối với đời sống công nhân.

Theo thượng tá Nam, lực lượng công an luôn coi việc chăm lo đời sống và sức khỏe của công nhân là một nhiệm vụ nhân văn, giàu ý nghĩa chính trị - xã hội.

Thời gian qua, ngành công an đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, các tổ chức công đoàn để triển khai nhiều mô hình như "Doanh nghiệp an toàn - Công nhân hạnh phúc" hay các tổ tự quản an ninh trật tự trong khu công nghiệp.

Tổng Liên đoàn và Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành - Ảnh 3.

Bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu

Đặc biệt, chương trình khám bệnh miễn phí là hoạt động tiếp nối của tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhằm chăm lo sức khỏe, nâng cao kiến thức y tế và pháp luật cho công nhân, người lao động.

Bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết Công đoàn luôn xác định việc chăm lo sức khỏe cho đoàn viên lao động là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Những năm qua, mô hình "Sức khỏe của bạn" với sự đồng hành của ngành y tế được triển khai hiệu quả với hàng trăm cuộc khám, tư vấn miễn phí mỗi năm, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng chục ngàn công nhân.

"Chương trình khám bệnh miễn phí này là hoạt động cụ thể hóa chủ trương đó và nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an theo Quy chế phối hợp giữa hai ngành" – bà Vân nói.

Tổng Liên đoàn và Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành - Ảnh 4.

Đoàn viên, lao động được khám bệnh miễn phí. Ảnh: QUYẾT CHIẾN

Tổng Liên đoàn và Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành - Ảnh 5.

Đoàn viên, lao động được khám bệnh miễn phí và tuyên truyền phòng chống tội phạm ngay tại nhà máy - Ảnh: QUYẾT CHIẾN

Việc lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm vào chương trình khám bệnh không chỉ chăm lo sức khỏe thể chất mà còn tăng cường "sức khỏe an ninh", góp phần xây dựng môi trường lao động văn minh, ổn định. "Tôi mong các anh chị tận dụng tốt cơ hội khám sức khỏe định kỳ, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và doanh nghiệp, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc để xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh", bà Đỗ Hồng Vân, nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tổng Liên đoàn hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng mưa lũ

Tổng Liên đoàn hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng mưa lũ

(NLĐO) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động ở tỉnh này bị ảnh hưởng mưa lũ năm 2025.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà tại tỉnh Thái Nguyên

(NLĐO) - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm, trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do mưa, lũ.

Tổng Liên đoàn tổ chức "Vui Tết cùng công nhân xa quê" tại Bắc Ninh

(NLĐO)- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 100 suất quà, trị giá 1,25 triệu đồng/suất cho công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh đang đón Tết xa quê.

Bộ Công an tổng liên đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Công đoàn khám bệnh miễn phí cho công nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo