TP HCM đồng lòng, bứt phá trong năm 2025

Chiều 5-2, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Ất Tỵ 2025; tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 2 năm 2025.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc.

Quang cảnh hội nghị

Tết an toàn, lành mạnh, trọn vẹn

Báo cáo công tác chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải cho biết quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025, UBND TP HCM đã chủ động chỉ đạo, ban hành từ sớm các chỉ thị, kế hoạch triển khai chăm lo Tết theo phương châm "Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm" và "Tết tri ân - trọn vẹn - nghĩa tình".

Thành phố đã tổ chức chu đáo nhiều hoạt động trọng thể kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức tri ân, thăm hỏi, chăm lo đến gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi có người thân mất vì COVID-19; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí gắn với Tết cổ truyền nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức đa dạng của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải báo cáo công tác chăm lo Tết Ất Tỵ 2025

Thành phố cũng triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách Tết cho mọi tầng lớp nhân dân với tổng kinh phí hơn 1.295 tỉ đồng chăm lo cho hơn 1,3 triệu lượt người dân; tổ chức 43 đoàn đi thăm, chúc tết, tặng quà các gia đình, cá nhân, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 32 hộ giữ rừng Cần Giờ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày đã diễn ra an toàn, trật tự, hiệu quả, ý nghĩa; không có sự cố nào về an ninh chính trị, an toàn phòng cháy chữa cháy; không ghi nhận sự cố về an toàn thực phẩm. Nguồn hàng hóa cho người dân được bảo đảm cung ứng đầy đủ, giá cả bình ổn. Bảo đảm kiểm soát tốt tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được áp dụng từ ngày 1-1-2025 góp phần hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm rõ rệt số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông.

Tình hình dư luận nhìn chung là tất cả mọi người dân đều phấn khởi, vui mừng đón Tết; nhất là sự kiện thành phố đã vận hành chính thức tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM (Bến Thành - Suối Tiên) ngay trước Tết, công bố quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt, công bố nghị quyết của Chính phủ và ra mắt Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố, đánh dấu bước ngoặt trên hành trình vươn mình, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững, đột phá trong tương lai.

"Mùa Tết Ất Tỵ an toàn, lành mạnh, trọn vẹn là thành công chung của cả hệ thống chính quyền và nhân dân thành phố" – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vẫn cần nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế để công tác chăm lo Tết ngày càng tốt hơn, tận dụng tốt đà phát triển và tinh thần phấn khởi trong những tháng tiếp theo.

Đơn cử như việc đốt pháo tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cần được tăng cường giám sát chặt chẽ; thông tin về virus HMPV tại Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh mới tương tự COVID-19; tỉ lệ người dân bị xử phạt vi phạm giao thông do vi phạm nồng độ cồn còn cao…

Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý không tổ chức các lễ, hội kéo dài sau Tết để tránh lãng phí; trở lại lao động, sản xuất, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội; tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm nhiều đối tượng cần chăm lo, bảo đảm hiệu quả, phù hợp, thiết thực.

Kinh tế tháng 1 đạt nhiều kết quả tích cực

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM cho hay bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết, thành phố vẫn quyết liệt chỉ đạo và chú trọng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác chuẩn bị triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025; tiếp tục giải quyết điểm nghẽn, tháo gỡ tồn đọng.

UBND TP HCM khẩn trương triển khai từ sớm, đôn đốc mạnh mẽ việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm 2025.

Trong tháng 1, tình hình kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả khá tích cực. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 1 tăng cao so với cùng kỳ: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 107.996 tỉ đồng, tăng 7,5%; tổng thu du lịch ước đạt 18.530 tỉ đồng, tăng 42,6%; tổng huy động vốn đến ngày 31-1 ước đạt hơn 4 triệu tỉ đồng, tăng 0,2% so với cuối năm 2024 và tăng 17,04% so với cùng kỳ…

Thường trực UBND TP HCM chủ trì hội nghị

Công tác quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, đầu tư trong bối cảnh Tết Nguyên đán được tận dụng hiệu quả; lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đều tăng.

Bên cạnh mặt tích cực, còn tồn tại một số hạn chế, như: tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều giảm so với tháng trước; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), đầu tư nước ngoài giảm so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài có khởi sắc ở góc độ tổng vốn huy động dự án cấp mới có tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tổng thể lĩnh vực thu hút FDI vẫn giảm 33,3% so với cùng kỳ. Do thời điểm tháng 1 năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao nhưng một số hoạt động sản xuất sẽ chậm lại. Do đó, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế - xã hội để dự báo chuẩn xác.

Chung sức - đồng lòng - bứt phá - thành công

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang đẩy nhanh, đẩy mạnh công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và cũng là năm cuối kết thúc nhiệm kỳ, thành phố tập trung 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đó là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Chuẩn bị chu đáo các báo cáo, tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII. Ban hành Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên địa bàn trong năm 2025; Kế hoạch huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025, phấn đấu huy động trên 620.000 tỉ đồng...

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, tham mưu về chủ trương, chế độ, chính sách liên quan công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo Nghị quyết 18.

Tập trung triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2025; Đề án xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM, Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, chuẩn bị đầu tư cho các dự án thuộc Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố.

Tiếp tục chủ động, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực đầu tư công; tập trung giải quyết các điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công; khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng, chống lãng phí, thất thoát.

Phối hợp các bộ, ngành Trung ương xin ý kiến, hoàn thiện, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch TP HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025, đặc biệt là dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Với tinh thần khẩn trương, tăng tốc bứt phá; UBND TP HCM đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ nghiêm kỷ cương hành chính theo phương châm "chung sức - đồng lòng - bứt phá - thành công" trong năm 2025.