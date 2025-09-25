HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Dự kiến thêm 74 khu đất thực hiện án nhà ở thương mại

QUỐC ANH

(NLĐO) - Cơ quan tham mưu trình UBND TP HCM danh mục 74 khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa trình UBND TP HCM về việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội.

TP HCM: Dự kiến thêm 74 khu đất tham gia thí điểm dự án nhà ở thương mại - Ảnh 1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 74 khu đất trình HĐND TP HCM thông qua để thực hiện dự án nàh ở thương mại.

Theo đó, 74 khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

74 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.079 ha, trong đó diện tích đất ở 531 ha, bao gồm đất ở hiện hữu (8,21 ha) và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở khoảng 523 ha; diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 42 ha, không có chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

Trong đó, khu vực TP HCM cũ có 15 khu đất với tổng diện tích khoảng 70 ha, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ có 59 khu đất với tổng diện tích đất hơn 1.009 ha.

Riêng khu vực TP HCM cũ, hồi tháng 7-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai lấy ý kiến 442 vị trí, khu đất đăng ký thực hiện dự án nhà ở theo chơ chế thí điểm đang được lấy ý kiến về sự phù hợp quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông…

Tháng 6-2025, HĐND tỉnh Bình Dương cũ đã ban hành nghị quyết thông qua danh mục 201 khu đất (diện tích 983 ha) dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2025 của Quốc hội.

Thêm lựa chọn an cư

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

"Cởi trói" nhà ở thương mại, còn nhà ở xã hội thì sao?

Nên cân nhắc khi thí điểm mở rộng đất cho nhà ở thương mại trong bối cảnh nhiều dự án còn bỏ hoang

TP HCM: Lấy ý kiến 442 dự án nhà ở theo cơ chế thí điểm

(NLĐO) - 442 vị trí, khu đất đăng ký thực hiện dự án nhà ở theo chơ chế thí điểm đang được lấy ý kiến về sự phù hợp quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông…

quyền sử dụng đất dự án nhà ở
