TP HCM đưa văn hóa “Đã uống rượu, bia – không lái xe” thành nếp sống

Ngày 5-11, TP HCM vừa ban hành Nghị quyết 01 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được duy trì thường xuyên, góp phần giảm tai nạn giao thông.

Thời gian qua, việc thực hiện luật tại TP HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào "Đã uống rượu, bia – không lái xe" được lan tỏa sâu rộng; nhiều cơ quan, đơn vị nghiêm cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được duy trì thường xuyên, góp phần giảm tai nạn giao thông.



Tuy nhiên, tình trạng sử dụng rượu, bia rồi lái xe vẫn còn phổ biến. Một số cơ sở kinh doanh bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi; công tác tuyên truyền ở một số nơi còn hình thức.

Theo nghị quyết, mục tiêu xác định việc phòng, chống tác hại của rượu, bia là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 kiểm soát hiệu quả tình trạng lạm dụng rượu, bia, giảm mạnh tai nạn giao thông, bạo lực gia đình và tội phạm có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia; xây dựng văn hóa "Đã uống rượu, bia – không lái xe" trở thành nếp sống của người dân thành phố.

Cụ thể, đến hết năm 2025, 100% cơ sở kinh doanh rượu, bia trên địa bàn phải cam kết tuân thủ quy định của pháp luật; 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiếp cận thông tin, kiến thức về tác hại của rượu, bia; 100% cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và không điều khiển phương tiện sau khi uống.

Thành phố đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân thực hiện "Đã uống rượu, bia – không lái xe"; Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, kiên quyết xử lý cơ sở bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc vi phạm quy định về khoảng cách; Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt với cán bộ, công chức, chiến sĩ; Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm; Tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội.

Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.