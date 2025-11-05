TP HCM đưa văn hóa “Đã uống rượu, bia – không lái xe” thành nếp sống

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TP HCM đưa văn hóa “Đã uống rượu, bia – không lái xe” thành nếp sống

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành nếp sống "Đã uống rượu, bia – không lái xe" trong toàn xã hội

Ngày 5-11, TP HCM vừa ban hành Nghị quyết 01 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

TP HCM đưa văn hóa “Đã uống rượu, bia – không lái xe” thành nếp sống - Ảnh 1.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được duy trì thường xuyên, góp phần giảm tai nạn giao thông.

Thời gian qua, việc thực hiện luật tại TP HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào "Đã uống rượu, bia – không lái xe" được lan tỏa sâu rộng; nhiều cơ quan, đơn vị nghiêm cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được duy trì thường xuyên, góp phần giảm tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, tình trạng sử dụng rượu, bia rồi lái xe vẫn còn phổ biến. Một số cơ sở kinh doanh bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi; công tác tuyên truyền ở một số nơi còn hình thức.

Theo nghị quyết, mục tiêu xác định việc phòng, chống tác hại của rượu, bia là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 kiểm soát hiệu quả tình trạng lạm dụng rượu, bia, giảm mạnh tai nạn giao thông, bạo lực gia đình và tội phạm có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia; xây dựng văn hóa "Đã uống rượu, bia – không lái xe" trở thành nếp sống của người dân thành phố.

Cụ thể, đến hết năm 2025, 100% cơ sở kinh doanh rượu, bia trên địa bàn phải cam kết tuân thủ quy định của pháp luật; 95% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiếp cận thông tin, kiến thức về tác hại của rượu, bia; 100% cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và không điều khiển phương tiện sau khi uống.

Thành phố đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân thực hiện "Đã uống rượu, bia – không lái xe"; Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, kiên quyết xử lý cơ sở bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc vi phạm quy định về khoảng cách; Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt với cán bộ, công chức, chiến sĩ; Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm; Tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội. 

Đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin liên quan

Nhiều người nguy kịch sau uống rượu ngâm trái cây

Nhiều người nguy kịch sau uống rượu ngâm trái cây

(NLĐO)-Trong số 6 bệnh nhân ngộ độc rượu, hiện còn một người vẫn hôn mê sâu.

Cái kết của nam thanh niên hơn 1 năm uống rượu ngâm cao trăn

(NLĐO) - Bệnh nhân đã được bác sĩ phẫu thuật cấy ghép thể hang nhân tạo vì sai lầm uống cao trăn dẫn đến rối loạn cương nặng

2 người nhập viện cấp cứu vì uống rượu pha ma túy "nước biển"

(NLĐO) - Các trường hợp nhập viện đều trong tình trạng người lơ mơ, tím tái, suy hô hấp... vì ngộ độc ma tuý "nước biển"

uống rượu rượu bia không uống rượu bia đã uống rượu bia không lái xe Luật Phòng chống tác hại của rượu bia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo