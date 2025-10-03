TP HCM: Đường Mai Chí Thọ thí điểm làn xe đạp, bao giờ nhân rộng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Đường Mai Chí Thọ thí điểm làn xe đạp, bao giờ nhân rộng?

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - TP HCM thí điểm làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ, nghiên cứu mở rộng nhưng còn vướng hạ tầng, vỉa hè hẹp và nhiều bất cập cần tháo gỡ

Sở Xây dựng TP HCM vừa thông tin về kế hoạch triển khai làn đường ưu tiên cho xe đạp, trước mắt thí điểm trên trục đường Mai Chí Thọ. Theo Sở, đây là bước đi nhằm khuyến khích lối sống xanh, giảm khí thải và tạo thêm lựa chọn di chuyển thân thiện môi trường cho người dân. Tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình này ra các khu vực khác vẫn còn nhiều rào cản, đặc biệt là hạn chế về quỹ đất, hạ tầng giao thông và sự chiếm dụng vỉa hè ở các tuyến phố trung tâm.

TP HCM: Đường Mai Chí Thọ thí điểm làn xe đạp, bao giờ nhân rộng? - Ảnh 1.

Làn xe đạp sẽ được thí điểm trên đường Mai Chí Thọ, song chưa thể nhân rộng vì vẫn còn vướng mắc - Ảnh: NLĐO

Đại diện Sở Xây dựng dẫn Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2023/BXD cho biết, đường xe đạp có thể được bố trí theo hai hướng: trên hè phố dùng chung với người đi bộ, hoặc trong phần xe chạy dành riêng một làn. Dù vậy, cả hai phương án đều gặp khó khăn. Đối với vỉa hè, phần lớn tại khu trung tâm như Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa đều khá hẹp, lại bị sử dụng làm nơi đỗ xe, buôn bán, đặt trụ điện, tủ kỹ thuật… nên khoảng không gian dành cho người đi bộ vốn đã không đạt chuẩn tối thiểu 1,5 m. Nếu thêm làn xe đạp, sẽ càng thu hẹp diện tích, ảnh hưởng đến tính an toàn và tiện lợi cho người đi bộ.

Phương án bố trí trên lòng đường cũng không khả thi. Hầu hết tuyến đường nội đô có mặt cắt ngang hẹp, mật độ phương tiện quá cao, tốc độ lưu thông thường xuyên chậm, nên nếu chia sẻ thêm diện tích cho xe đạp sẽ dễ dẫn đến xung đột và gia tăng ùn tắc. Do đó, Sở Xây dựng nhấn mạnh cần nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch giao thông chung, nhu cầu thực tế đi lại cũng như hiện trạng hạ tầng.

Trước mắt, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị được giao triển khai thí điểm tuyến xe đạp dài khoảng 6 km trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ (đoạn Nguyễn Cơ Thạch – D1). Dự kiến công trình sẽ hoàn tất và đưa vào khai thác trong tháng 12-2025. Sau giai đoạn vận hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành theo dõi, khảo sát mức độ hiệu quả, thói quen sử dụng của người dân, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp trước khi xem xét nhân rộng ra các khu vực khác.

Theo Sở Xây dựng, phát triển hệ thống xe đạp đô thị là xu hướng tất yếu để hướng tới một thành phố văn minh, xanh và bền vững. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa, thành phố cần đồng bộ nhiều giải pháp: cải tạo vỉa hè, nâng cao ý thức người tham gia giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, cũng như đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi thói quen đi lại của người dân.

Khi nào tháo rào chắn trên vỉa hè TP HCM?

Liên quan đến các thanh chắn trên vỉa hè, Sở Xây dựng cho biết từ năm 2017 đã triển khai tại một số tuyến đường trung tâm như Pasteur, Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… nhằm ngăn chặn tình trạng xe máy chạy lên vỉa hè khi giao thông ùn ứ. Biện pháp này giúp bảo đảm an toàn cho người đi bộ và giữ gìn mỹ quan đô thị, sau đó còn được nhân rộng tại một số quận khác gần công viên, bệnh viện, trường học.

Tuy nhiên, rào chắn cũng gây khó khăn cho người khuyết tật, người khiếm thị và một số nhóm đi bộ khác. Đến cuối năm 2024, khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ có hiệu lực, tình trạng xe máy lưu thông trên vỉa hè giảm rõ rệt. Ý thức người tham gia giao thông được cải thiện, vỉa hè ở khu vực trung tâm trở nên thông thoáng hơn.

Trên cơ sở đó, ngày 11-4-2025, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, tháo dỡ các thanh chắn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và bảo đảm tính mỹ quan. Theo ghi nhận, nhiều tuyến vỉa hè trong lõi trung tâm thành phố đã tháo bỏ thanh chắn trong quá trình cải tạo, nâng cấp, hướng tới một không gian đi bộ an toàn và thân thiện hơn.

Tin liên quan

Cắm sạc xe đạp điện, 1 học sinh bị điện giật tử vong

Cắm sạc xe đạp điện, 1 học sinh bị điện giật tử vong

(NLĐO) – Tối 21-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 học sinh bị điện giật tử vong khi cắm sạc xe đạp điện.

Người đàn ông đi xe đạp xe ngược chiều trên cầu Nhật Tân, tông vào ô tô tử vong

(NLĐO)- Người đàn ông đi xe đạp ngược chiều tại làn ô tô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), tông vào xe ô tô dẫn tới tử vong.

CLIP: Xe máy tông xe đạp điện khiến 1 học sinh mồ côi tử vong tại Đắk Lắk

(NLĐO) – Xe máy tông xe đạp điện đang sang đường khiến 1 học sinh lớp 10 là trẻ mồ côi, đang ở trong trung tâm bảo trợ xã hội tử vong thương tâm.

TP HCM đường Mai Chí Thọ Làn xe đạp thí điểm làn xe đạp làn đường dành riêng cho xe đạp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo