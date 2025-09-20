Hơn 14 tỉ đồng làm làn đường xe đạp đầu tiên ở TP HCM

Làn ưu tiên dành riêng cho xe đạp dự kiến được triển khai trên đường Mai Chí Thọ, TP HCM. Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu để thi công.

Theo phương án thiết kế, đoạn đường dành cho xe đạp dài gần 5,8 km, rộng 2 m, tốc độ tối đa 20 km/giờ, vốn đầu tư hơn 14 tỉ đồng - sử dụng nguồn ngân sách duy tu thường xuyên. Làn đường sẽ được thi công từ phần đất hiện hữu, trải nhựa, sơn phân tách rõ ràng với các làn xe cơ giới nhằm bảo đảm an toàn. Ngoài ra, thành phố còn bố trí các điểm dừng, bãi đỗ và trạm xe đạp công cộng ở gần khu dân cư để tăng khả năng tiếp cận.

TP HCM dự tính chi hơn 14 tỉ đồng cho làn đường xe đạp đầu tiên trên đường Mai Chí Thọ - Ảnh minh họa: NGUYÊN LÂM

Động thái này nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới xe đạp công cộng kết nối với xe buýt, buýt sông và metro trên địa bàn. Từ nay đến năm 2030, TP HCM đặt mục tiêu đưa vào khai thác tối thiểu 8.000 xe đạp công cộng, trước mắt triển khai khoảng 5.000 chiếc tại các khu vực trọng điểm như Làng Đại học Thủ Đức, khu đô thị Thủ Thiêm và dọc các tuyến metro. Toàn bộ hệ thống sẽ được xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Trên thế giới, nhiều đô thị lớn đã ưu tiên hạ tầng cho xe đạp và giao thông phi cơ giới trong nỗ lực giảm phát thải. London - Anh phát triển hàng ngàn điểm đỗ Park-and-Ride; Antwerp - Bỉ, Seoul - Hàn Quốc hay Lisbon - Bồ Đào Nha cũng tái cấu trúc hạ tầng để khuyến khích người dân đi bộ, đi xe đạp và sử dụng giao thông công cộng.

TP HCM từng nghiên cứu nhiều phương án dành không gian cho xe đạp. Năm 2022, Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) đề xuất mở làn riêng từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn trên Xa lộ Hà Nội. Năm 2023, thành phố tiếp tục bàn thảo đề án thí điểm làn xe đạp tại một số tuyến đường có nhu cầu cao. Đến năm 2024, phương án được đưa về đường Mai Chí Thọ, nay chính thức bước vào giai đoạn triển khai.