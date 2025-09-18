HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

TP HCM: Gần 700.000 lượt thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2025

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- TP HCM khép lại chiến dịch tình nguyện hè 2025 với gần 700.000 lượt thanh niên tham gia, lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng.

Chiều 18-9, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), Thành đoàn TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2025. Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Từ ngày 2-6 đến 11-8-2025, Thành đoàn TP HCM đã triển khai 6 chương trình, chiến dịch tình nguyện hè 2025 gồm: Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi và Gia sư áo xanh, thu hút 692.646 lượt thanh niên tham gia.

TP HCM: Gần 700.000 lượt thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2025 - Ảnh 1.

Năm 2025, đã có nhiều chương trình, hoạt động do Thành đoàn TP HCM tổ chức

Các hoạt động có sự tham gia của du học sinh, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người dân cùng chung tay thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Ngoài ra, TP HCM cũng đón 61 tình nguyện viên từ Malaysia, Indonesia và 58 sinh viên, thanh niên quốc tế đến từ Campuchia, Lào, Myanmar, Hoa Kỳ đang sinh sống, học tập tại TP HCM cùng góp sức.

Ban chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện đã ưu tiên nguồn lực triển khai tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt là các xã nông thôn mới, khu vực biên giới, hải đảo. Trong đó, chiến dịch Mùa hè xanh và Kỳ nghỉ hồng tiếp tục có mặt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) và huyện đảo Phú Quý.

TP HCM: Gần 700.000 lượt thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2025 - Ảnh 2.

Nhiều cá nhân được nhận khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TP HCM năm 2025.

Ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP HCM, cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các chiến dịch tình nguyện hè 2025 đã gặt hái nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ các trung tâm phục vụ hành chính công tại địa bàn xã, phường sau sáp nhập, cùng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa dành cho cộng đồng.

Trong thời gian tới, tuổi trẻ TP HCM sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình bình dân học vụ số, đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên thành phố.

