Vùng miền Đông Nam Bộ

Khảo sát, chấn chỉnh quản lý tại công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Lãnh đạo phường Vũng Tàu, TP HCM yêu cầu siết chặt quản lý và đề xuất đơn vị chuyên trách vận hành để ngăn xe máy, hàng rong xâm nhập.

Chiều 14-9, sau phản ánh của Báo Người Lao Động về tình trạng xe máy ồ ạt chạy vào công viên Bãi Sau bất chấp rào chắn, Thành ủy và UBND phường Vũng Tàu đã tổ chức khảo sát dự án Chỉnh trang đường Thùy Vân và lắng nghe các đề xuất giải pháp khắc phục.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực quảng trường Tam Thắng, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng người dân và du khách điều khiển xe máy đi vào công viên.

Khảo sát, chấn chỉnh quản lý tại công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khảo sát khu vực tháp Tam Thắng

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết khu công viên Bãi Sau có chiều dài khoảng 3,5 km, dù chưa nghiệm thu nhưng trách nhiệm quản lý hiện do phường đảm nhận. Từ khi mở cửa phục vụ người dân, chính quyền địa phương đã xây dựng nhiều phương án bảo vệ. Tuy nhiên, về lâu dài, khu vực này cần có một đơn vị chuyên trách vận hành, quản lý bài bản.

Công an phường cũng cho hay đã nhiều lần xử lý, tịch thu phương tiện vi phạm và các điểm bán hàng rong trong khuôn viên. Song, tình trạng tái diễn vẫn còn phức tạp, đòi hỏi giải pháp căn cơ. Công an phường đề xuất nâng cao ý thức cho người dân địa phương và du khách thông qua hệ thống mạng xã hội, truyền thông.

Khảo sát, chấn chỉnh quản lý tại công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng uỷ phường Vũng Tàu, chủ trì buổi họp.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, yêu cầu các đơn vị nhanh chóng cắm biển cảnh báo tại nhiều vị trí, như biển cấm xe máy vào công viên, cấm bán hàng rong, cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Đồng thời, cần bố trí đầy đủ thùng rác, giữ môi trường sạch đẹp, tránh dùng xe chuyên dụng hú còi gây tâm lý e ngại cho người dân và du khách tại khu vực tháp Tam Thắng.

Ngoài ra, địa phương cũng xem xét các quy định để tìm đơn vị vận hành ổn định, lâu dài và đảm bảo công viên hoạt động theo đúng chức năng. Trước mắt, khi dự án chưa hoàn tất thủ tục bàn giao thì các lực lượng của phường Vũng Tàu phải triển khai ngay các phương án cụ thể, để ngăn không cho phương tiện đi vào; ngăn buôn bán hàng rong và tình trạng xả rác như báo chí, người dân phản ánh.

Khảo sát, chấn chỉnh quản lý tại công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu - Ảnh 3.

Hàng rong, xe máy chạy tràn vào trong công viên

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài viết "Bất chấp rào chắn, xe máy vẫn ồ ạt chạy vào Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu". Theo ghi nhận, tình trạng phương tiện lưu thông trong công viên diễn ra phổ biến, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, bức xúc cho người đi bộ và đạp xe. Thậm chí hàng rong dựng "quán" ngay trong công viên.

