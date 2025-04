TP HCM gia tăng nắng nóng sau đợt mưa trái mùa

Hiện nay, TP HCM trong đợt mưa trái mùa kéo dài từ ngày 30-3 đến 3-4 do chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch Đông.

Tuy nhiên, mưa trên khu vực có lượng mưa không lớn. Lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất tính đến hôm nay là 8 mm tại Cát Lái (TP Thủ Đức) vào ngày 31-3.

Theo đó, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết từ hôm nay (1-4), áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 6-9 độ vĩ bắc, hoạt động yếu cho đến ngày 2-4 thì suy yếu và mờ dần.

Đợt nắng nóng này ở TP HCM kéo dài từ ngày 4 đến 9-4 - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, nhìn nhận khu vực Nam Bộ và TP HCM chịu ảnh hưởng bởi rìa Tây Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa lệch đông và rãnh áp thấp xích đạo phân tích trên.

Từ ngày 1 đến 3-4, thời tiết khu vực có mưa rào và dông rải rác với khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ. Đề phòng dông lốc sét và gió giật trong những cơn dông. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ C và nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Tiếp đó, từ ngày 4 đến 8-4, khu vực phổ biến không mưa hoặc mưa không đáng kể. Nắng nóng sẽ gia tăng và có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao 35-37 độ C và nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Còn ngày 9-4, thời tiết khu vực ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông; ngày 10-4 nắng nóng giảm.

Trong khi đó, trên các vùng biển TP HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Do đó, cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông.

Nắng nóng diện rộng ở TP HCM kéo dài từ ngày 4 đến 9-4 với nền nhiệt cao nhất 37 độ C.