TP HCM giải quyết chế độ cho hơn 6.300 cán bộ, công chức nghỉ việc

Ngày 7-11, Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng).

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền cho biết tính đến 1-10-2025, thành phố giải quyết chế độ cho 6.332 trường hợp nghỉ việc.

Thành phố cũng đã bố trí hơn 9.649 biên chế cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Ngoài ra, thành phố biệt phái 512 cán bộ, công chức thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng về công tác tại các phường, xã. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đưa 96 cán bộ, công chức về các dự án trọng điểm lớn của thành phố để giúp các phường, xã, đặc khu đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, qua đó giải ngân vốn đầu tư công được tốt hơn.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại hội nghị; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 168 trung tâm hành chính công cấp xã được đầu tư từ ngân sách cũng như xã hội hóa; thí điểm ứng dụng robot hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh hơn, chính xác; tăng cường giám sát các thủ tục ở lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài sản công…

Về công tác phân cấp ủy quyền, từ 1-7-2025, UBND TP HCM đã ban hành 25 quyết định về ủy quyền trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm cũng như tính gần dân sát dân trong công tác quản lý nhà nước.

Tổ Công tác đặc biệt ghi nhận nhiều khó khăn ở cơ sở

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, khi kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số tại các phường, xã, đặc khu, Tổ Công tác đặc biệt của sở đã ghi nhận nhiều khó khăn của cơ sở trong việc giải quyết hồ sơ trực tuyến; việc tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính còn thiếu đầu mối hỗ trợ, một số thủ tục phi địa giới hành chính còn chưa thể hiện trên hệ thống, thiếu dữ liệu…

Mặt khác, việc giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia chưa bảo đảm , chậm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia, dân cư, hộ tịch… chưa vận hành đồng bộ, chưa có quy trình thực hiện đồng nhất.

Ngoài ra, một số xã, phường thiếu người có chuyên môn sâu về tài chính, xây dựng, quản lý đô thị nên đôi lúc cũng ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết công việc.

Từ thực tiễn đó, Sở Nội vụ đã phối hợp các sở, ngành tham mưu xây dựng đề án sắp xếp cán bộ công chức, viên chức xã, phường, đặc khu, để làm cơ sở bổ sung lực lượng nơi thừa qua nơi thiếu.

Trong thời gian tới, để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành nề nếp hơn, tốt hơn, Sở Nội vụ đề xuất tiếp tục hoàn thiện bộ máy tinh gọn theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện quyết liệt trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các sở ban ngành trực thuộc UBND TP HCM.

Bên cạnh đó, rà soát, điều chuyển biên chế hợp lý, gắn với việc đảm bảo chính sách; bố trí công chức linh hoạt; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo mỗi địa bàn đều có nhân sự giải quyết công việc cho doanh nghiệp, người dân thông suốt, nhanh chóng.