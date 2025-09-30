HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận

QUỐC ANH

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn đã ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025- 2030.

Ngày 30-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn.

- Ảnh 1.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi những thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở 2 địa phương; đánh giá kết quả thực hiện ghi nhớ về hợp tác giữa 2 đơn vị trong giai đoạn 2022 - 2024 và ký kết ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2025-2030.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao đổi về công tác sắp xếp đơn vị hành chính tại TP HCM, công tác sắp xếp bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

- Ảnh 2.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao đổi tại hội đàm.

- Ảnh 3.

Ông Xom-chay Xong-chong- teng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn.

Hai đoàn trao đổi, thảo luận kinh nghiệm hoạt động công tác mặt trận của mỗi bên. Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2022-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn thống nhất tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2025-2030 với 6 nội dung.

- Ảnh 4.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức trong nhân dân hai nước và nhân dân các địa phương về truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.

Hai bên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận; thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhau; hợp tác nghiên cứu, thảo luận các đề tài và dự án phục vụ công tác mặt trận mà hai bên cùng quan tâm.

Tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp ở các địa phương tăng cường hợp tác, tìm hiểu thị trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương và kết nối kinh tế quốc tế.

- Ảnh 6.

Nhằm lưu niệm chuyến thăm và làm việc tại TP HCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM gửi tặng Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn món quà lưu niệm.

- Ảnh 7.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội đàm.

xây dựng đất nước Ủy ban Mặt trận tổ quốc
