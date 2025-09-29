MTTQ Việt Nam TP HCM trao tặng phường Thuận An công trình an sinh xã hội 200 triệu đồng

Sáng 29-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Thuận An, TP HCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đại hội MTTQ Việt Nam phường Thuận An

Với chủ đề: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị xanh; xây dựng phường Thuận An văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”, đại hội diễn ra đúng phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Đổi mới – Phát triển”.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An, cho biết điểm mới của đại hội lần này là diễn ra trong bối cảnh TP HCM vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là một dấu mốc đặc biệt khi hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã được hợp nhất, sắp xếp về MTTQ Việt Nam.

Bà Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa chúc mừng và trao hỗ trợ công trình an sinh xã hội cho phường Thuận An trị giá 200 triệu đồng

Tại phường Thuận An, đại hội được tổ chức theo phương án tập trung, đồng loạt. Sau đại hội của từng tổ chức, công bố kết quả đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tạo thành một chuỗi sự kiện liên hoàn, vừa tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao hiệu quả lãnh đạo và tăng cường sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.



Nằm trong chuỗi sự kiện đại hội trong 2 ngày 29 và 30-9, phường Thuận An tổ chức lễ khánh thành 3 tuyến đường trang bị đèn năng lượng mặt trời “Sáng tuyến đường – Vững an ninh”; thực hiện công trình xây, sửa chữa 12 căn nhà “Tình nghĩa quân, dân” do Trường Quân sự Quân khu 7 đồng hành, trị giá trên 1 tỉ đồng.

Các công trình chào mừng trước, sau đại hội gồm: Công trình “Chăm sóc sức khỏe nhân dân” do Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương đồng hành, trị giá 3 tỉ đồng.

Công trình “Đồng hành đào tạo lái xe” cho Đoàn viên, Thanh niên - Giảm 15% học phí cho 1.000 suất trị giá 1,5 tỉ đồng do Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương tài trợ...

Tại đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa chúc mừng và trao hỗ trợ công trình an sinh xã hội cho phường Thuận An trị giá 200 triệu đồng.

